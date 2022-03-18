В Украине заявили о бегстве инструкторов НАТО из страны

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В Украине заявили о бегстве инструкторов НАТО из страны
Экономика
Фото из открытых источников

Украинские военные рассказали о том, что инструкторы НАТО покинули Украину, как только увидели успехи России в реализации военной спецоперации. Об этом сообщает издание МК, отмечая, что информацию о бегстве натовских инструкторов опубликовал один из телеграм-каналов. Сведения были переданы «действующим сотрудником СБУ». Он заявил, что военные НАТО экстренно стремятся покинуть пределы Украины.

«Встает вопрос о том, как нам теперь осваивать новое оружие, которое будет поставлено в ближайшее время», - пишет источник.

Он раскритиковал и действия украинских властей, заявив, что сейчас нет никаких оснований говорить об эффективности помощи Запада, поскольку «погибают люди».

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Одной из задач этой военной спецоперации является демилитаризация Украины.

Запад же продолжает поставлять ВСУ различное вооружение, а также выделяет дополнительное финансирование. Тем не менее в прямой конфликт с силами РФ страны НАТО не вступают, поскольку Россия сразу заявила, что в таком случае будет атаковать и их.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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