В администрации Санкт-Петербурга заявили о задержке поставок автобусных запчастей

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В администрации Санкт-Петербурга заявили о задержке поставок автобусных запчастей
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Руководитель транспортного комитета Северной столицы Кирилл Поляков заявил сегодня о том, что введённые против России санкции отразились на поставках запчастей для городского общественного транспорта. Помимо роста их стоимости, в Смольном прогнозируют большие задержки при поставках необходимых комплектующих.

Сейчас основную массу выходящих на петербургские маршруты новых автобусов составляют белорусские и отечественные машины, однако большая часть из них имеет в своей комплектации двигатели китайского производства, с доставкой которых и возникают проблемы.

При этом, представитель администрации заверил, что технические сложности с закупками запасных частей никак не повлияют на проводимую транспортную реформу, поскольку существует резерв - транспортный состав был приобретён с избытком. 

Согласно плану, первая партия новых автобусов должна выйти на линии уже с первого апреля.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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