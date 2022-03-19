Генерал Гузевич рассказал о успехах украинской армии в боях под Киевом

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Генерал Гузевич рассказал о успехах украинской армии в боях под Киевом
Украина
Фото из открытых источников

Заместитель начальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал Александр Гузевич представил сводку, заявив о  военных успехах украинских военнослужащих в боях за Киев. 

В частности, Гузевич рассказал о том, что подразделения украинской армии эффективно отбросили российских военных на 70 километров на правом берегу Днепра. Позже генерал заявил о том, что на том же самом отрезке удалось полностью остановить крупные боевые силы противника.

Гузевич также сказал, что в окрестностях Киева ВСУ собрали внушительную группировку войск. Военачальник также сообщил и о том, что украинские военные сбили в небе над Киевом несколько ракет и российских истребителей. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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