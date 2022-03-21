Мирошник: Спецоперация «Z» ВС РФ выходит на новый этап, пощады для военных ВСУ больше не будет

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Мирошник: Спецоперация «Z» ВС РФ выходит на новый этап, пощады для военных ВСУ больше не будет
Украина
Фото из открытых источников

ВС РФ выходят на новый этап военной спецоперации и уже не будут щадить противника. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» помощник главы МИД ЛНР Родион Мирошник.

Он заявляет, что с начала военной спецоперации российская сторона уговаривала окруженные вооруженные формирования сложить оружие. Но так как они сопротивлялись, то решено перейти к этапу их уничтожения. И это уже ясно по тому, что начали применяться ракеты «Кинжал», а также комплексы «Бастион».

«В Украине начался новый этап операции. Сейчас идёт речь о том, что, по крайней мере, щадить военных уже не будут», – заявил Мирошник.

Напомним, РФ начала военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Украина продолжает с первого дня получать военную помощь от Запада в виде вооружения. Также Запад поддерживает Киев финансово, но при этом пытается надавить на российскую экономику санкциями.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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