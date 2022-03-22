Вассерман рассказал, как Россия возьмет под контроль Одессу

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Вассерман рассказал, как Россия возьмет под контроль Одессу
Украина
Фото из открытых источников

Публицист и депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, как Россия возьмет под контроль Одессу.

Он уверен, что России даже не придется вводить войска в Одессу, пишет Украина.ру. В 1944 году советские войска просто обошли Одессу, а немцы и румыны покинули город, чтобы не попасть в окружение, напоминает Вассерман. Поэтому он не исключает, что история снова повторится.

«Правда, не все пособники немцев и румын успели из Одессы сбежать. Первое, что встретило наши войска — висящие на столбах пособники немцев и румын, которые не успели убежать. Я думаю, что сейчас поступят примерно таким же образом. Одессу обойдут, и террористы сбегут оттуда под угрозой развешивания на фонарях любящими их одесситами», — сказал Вассерман.

Напомним, на территории Украины военная спецоперация проходит с 24 февраля 2022 года. По данным Минобороны РФ на 2 марта 2022 года (последние официальные данные) в ходе военной спецоперации на территории Украины погибли 498 российских военных. 

В ответ на действия РФ Запад продолжает вводить в отношении российской экономики санкции, пытаясь уничтожить российскую экономику. Эксперты говорят о том, что новый пакет санкций ЕС может ввести ужа на этой неделе после визита в Европу президента США Джо Байдена.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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