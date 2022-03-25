Правоохранители Санкт-Петербурга возбудили очередное дело о реабилитации нацизма

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Правоохранители Санкт-Петербурга возбудили очередное дело о реабилитации нацизма
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Накануне оперативники Центра «Э» посетили квартиру пятидесятилетнего петербуржца, проживающего в Выборгском районе города. Вместе с ними туда же были направлены бойцы СОБР Росгвардии и сотрудники антитеррористической службы ФСБ.

Визит был не случайным: Следственный комитет Северной столицы возбудил уголовное дело в отношении мужчины, разместившего фотографию Йозефа Геббельса на сайте «Бессмертного полка» два года назад. Личность анонимного пользователя под ником Кантор установили сотрудники полиции. Несмотря на то, что сейчас страница в соцсетях уже закрыта, дата последнего посещения и флаг Украины, размещённый на аватарке, говорят о том, что она постоянно используется хозяином.

Сам петербуржец ранее в поле зрения сотрудников органов не попадал, на данный момент он официально не трудоустроен. У подозреваемого изъяли два ноутбука, четыре телефона и блок ПК. Пока мужчину ограничили подпиской о невыезде.

Напомним, что двумя днями ранее правоохранители пообщались по тому же поводу с двадцатилетним экскурсоводом, разместившим на сайте «Бессмертного полка» фото генерала Власова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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