Губернатор Санкт-Петербурга заявил о том, что потребительский ажиотаж начал спадать

Несмотря на остаточный повышенный спрос на некоторые виды продуктов, общий обзор ситуации в городе показывает снижение потребительского ажиотажа - заявил Александр Беглов на своей странице в соцсетях.

Со слов губернатора, это произошло благодаря работе, проведённой правительством Санкт-Петербурга и торговыми организациями. Довольно высоким до сих пор остаётся спрос на ряд продуктов длительного хранения: люди продолжают закупаться мукой, макаронами, сахаром и крупами, несмотря на то, что данные товары производятся на территории России из отечественного сырья в необходимых для потребления на внутреннем рынке объёмах.

При этом, как сообщил Беглов, представители руководства города посетили ряд производств и смогли убедиться в достаточности запасов продуктов, а также в том, что все предприятия работают в нормальном режиме. Кроме того, глава города рассказал о создании в Северной столице условий для строительства новых предприятий с целью создания новых рабочих мест и экономической устойчивости, не зависящей от внешних факторов.

Напомним, что в отношении сетевиков «Пятёрочка» и «Магнит» Федеральной антимонопольной службой были возбуждены дела по фактам отсутствия сахара на полках магазинов при том, что на складах компаний было выявлено его наличие в достаточном для торговли количестве.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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