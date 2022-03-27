Губернатор Санкт-Петербурга заявил о том, что потребительский ажиотаж начал спадать

Российская Федерация может использовать тактическое оружие с целью нанесения ударов по авиабазам и транзитным узлам. Как известно, данные точки
На территорию Донбасса со стороны России зашла большая колонна БМП и грузовиков с символом «Z» на бортах. Кадры с техникой, которая въехала в Донбасс
Лондон обозлен на Россию из-за потери своих верфей в Николаевской области. Британцев привлекает Николаев как портовый город, и действия ВС Ф на
По данным украинского воздушного командования «Восток», накануне вечером ВС России нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Днепре. Речь идет о том,
На страницах The National Interest обозреватель Крис Осборн прокомментировал возможности российских комплексов С-300 и С-400. Он предполагает, что
Российская Федерация подвела черту под визитом хозяина Белого дома и президента США Джо Байдена в Польшу. Такая информация поступила от российских
Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал о том, кто в дальнейшем сможет вернуться на Украину. По его словам, Россия будет разворачивать на
Британское издание Daily Mail приводит слова депутата Госдумы Владимира Шаманова, который заявил о том, что вооруженные силы РФ разгромят польскую
США и НАТО могут вмешаться в украинский конфликт, предупредил президент США Джо Байден. Он заявил, что это может произойти, если Россия применит
Накануне оперативники Центра «Э» посетили квартиру пятидесятилетнего петербуржца, проживающего в Выборгском районе города. Вместе с ними туда же были
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