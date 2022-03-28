Западные СМИ: «армия РФ ведет отступление в Донбасс»

Российская Федерация может использовать тактическое оружие с целью нанесения ударов по авиабазам и транзитным узлам. Как известно, данные точки
На территорию Донбасса со стороны России зашла большая колонна БМП и грузовиков с символом «Z» на бортах. Кадры с техникой, которая въехала в Донбасс
Западные СМИ заявили о том, что «Россия отступает» на восток, перебрасывая туда силы с северных областей Украины. Эти сообщения прокомментировал
Лондон обозлен на Россию из-за потери своих верфей в Николаевской области. Британцев привлекает Николаев как портовый город, и действия ВС Ф на
На страницах The National Interest обозреватель Крис Осборн прокомментировал возможности российских комплексов С-300 и С-400. Он предполагает, что
Российская Федерация подвела черту под визитом хозяина Белого дома и президента США Джо Байдена в Польшу. Такая информация поступила от российских
Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал о том, кто в дальнейшем сможет вернуться на Украину. По его словам, Россия будет разворачивать на
Британское издание Daily Mail приводит слова депутата Госдумы Владимира Шаманова, который заявил о том, что вооруженные силы РФ разгромят польскую
Джо Байден прибыл с визитом в Польшу, где выступил с речью перед 82-ой воздушно-десантной дивизией США, которая находится на территории Польши. В
Несмотря на остаточный повышенный спрос на некоторые виды продуктов, общий обзор ситуации в городе показывает снижение потребительского ажиотажа -
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