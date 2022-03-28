Западные СМИ: «армия РФ ведет отступление в Донбасс»

Западные СМИ заявили о том, что «Россия отступает» на восток, перебрасывая туда силы с северных областей Украины.

Эти сообщения прокомментировал обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов.

Он отметил, что западные СМИ продолжают выдавать желаемое за действительное. Та же The Times писала о том, что ВСУ заняли города, которые захватили российские войска, но позднее появилась информация, что было отбито несколько сел под Киевом.

Слова об успехе под Киевом прозвучали после того, как Минобороны РФ заявило об успешном завершении первой фазы «военной спецоперации». Также прозвучало сообщение, что силы РФ переходят к освобождению Донбасса.

Напомним, Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины 24 февраля 2022 года. За месяц боев погибли более 1350 российских военных. Западные страны в ответ на действия Москвы ввели санкции, чтобы ухудшить ситуации в российской экономике.

О сложном периоде предупредил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что постепенно и из этой ситуации будет найден выход.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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