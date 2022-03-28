Пентагон: ВС РФ получили отпор от ВСУ и отказались штурмовать Киев

В Москве были вынуждены пересмотреть свои планы, столкнувшись с серьезным отпором со стороны ВСУ. Об этом заявил представитель Пентагона, который отметил, что российские войска перестали продвигаться вперед и сосредоточились на защите занятых ими населенных пунктов. Как он отметил, есть предположение, что российские войска не будут штурмовать Киев, пишет СП

Бойцы украинской армии хорошо подготовлены и отлично ориентируются на местности, заявили в американской разведке.

При этом Киев запросил у Запада тяжелое вооружение, что указывает на истощение ресурсов. В Генштабе ВСУ говорят о советских танках, которые есть у Словакии, Чехии, Болгарии, Венгрии, Польши и Северной Македонии. Но эксперты считают, что всего этого Украина не получит.

Между тем российские военные уже находятся на подступах к Киеву. Жители столицы уезжают с города, так как не исключают, что штурм города возможен в любой момент. Сейчас ВС России занимаются уничтожением нефтехранилищ, из-за чего украинские военные могут остаться без топлива.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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