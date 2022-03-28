Немецкий министр Хаук призвал граждан мерзнуть назло Путину

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Немецкий министр Хаук призвал граждан мерзнуть назло Путину
Экономика
Фото из открытых источников

Министр сельского хозяйства земли Баден-Вюртемберг Петер Хаук призвал жителей региона экономить газ и по возможности терпеть морозы, чтобы «отомстить» Владимиру Путину.

Издание Bild пишет, что жителям земли и всей Германии рекомендовали «перекрыть денежный вентиль» в Россию. 

«15 градусов можно пережить в свитере, никто не умрет», – заявил Хаук. 

Этой теме был посвящен материал британского журналиста Росса Кларка, который отметил, что Европа не может отказаться от ископаемого топлива.

Напомним, что в Европе сейчас бурно обсуждают возможность  отказаться от закупок энергетических носителей из России. Таким образом ЕС планирует избежать энергетического «шантажа».

Иными словами, чтобы лишить Москву возможности шантажировать, Европейский союз должен отказаться от закупок энергетических носителей из России. Но сделать это очень непросто. На обогрев населения и работу промышленности энергоресурсов других государств просто не хватает.

Между тем немецкое издание Der Spiegel отмечает, что Путин заставил западных политиков играть по своим правилам. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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