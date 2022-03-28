Руководство Петербурга рассматривает вопрос перевода в рубли расчётов с арендаторами городской недвижимости

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Руководство Петербурга рассматривает вопрос перевода в рубли расчётов с арендаторами городской недвижимости
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Появилась информация о том, что в Смольном изучается вопрос получения платы с арендаторов городских площадей исключительно в национальной валюте.

Ранее губернатор Александр Беглов дал письменное поручение зафиксировать курс доллара для расчёта арендной платы по договору, заключённому в двухтысячном году между администрацией Санкт-Петербурга и Большим Гостиным двором. Как оказалось, арендная ставка юрлица с одноимённым названием до сих пор была привязана к валютному курсу.

Сегодня же источники сообщили о большой вероятности того, что с компанией будет заключено дополнительное соглашение о переводе расчётов в рубли. По мнению профильного комитета, подобный шаг должен способствовать стабилизации рынка и сохранению рабочих мест. Однако, как подчёркивают респонденты, окончательное решение по данному вопросу ещё не принято.

На прошлой неделе предложения об отказе от «недружественной» валюты прозвучали и на промышленной комиссии ЗакСа. Со слов депутатов, владельцы коммерческих площадей тоже пытаются пересмотреть уровень арендной платы по рублёвым договорам, но проиндексировав их с учётом почти двадцатипроцентного увеличения стоимости доллара.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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