На территорию Донбасса со стороны России зашла большая колонна БМП и грузовиков с символом «Z» на бортах. Кадры с техникой, которая въехала в Донбасс
Западные СМИ заявили о том, что «Россия отступает» на восток, перебрасывая туда силы с северных областей Украины. Эти сообщения прокомментировал
Лондон обозлен на Россию из-за потери своих верфей в Николаевской области. Британцев привлекает Николаев как портовый город, и действия ВС Ф на
В Москве были вынуждены пересмотреть свои планы, столкнувшись с серьезным отпором со стороны ВСУ. Об этом заявил представитель Пентагона, который
На страницах The National Interest обозреватель Крис Осборн прокомментировал возможности российских комплексов С-300 и С-400. Он предполагает, что
Российская Федерация подвела черту под визитом хозяина Белого дома и президента США Джо Байдена в Польшу. Такая информация поступила от российских
Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал о том, кто в дальнейшем сможет вернуться на Украину. По его словам, Россия будет разворачивать на
Джо Байден прибыл с визитом в Польшу, где выступил с речью перед 82-ой воздушно-десантной дивизией США, которая находится на территории Польши. В
Несмотря на остаточный повышенный спрос на некоторые виды продуктов, общий обзор ситуации в городе показывает снижение потребительского ажиотажа -
Министр сельского хозяйства земли Баден-Вюртемберг Петер Хаук призвал жителей региона экономить газ и по возможности терпеть морозы, чтобы
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