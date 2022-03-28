Петербургская блогерша, раздевшаяся на фоне Исаакиевского собора, отработает 180 часов на обязательных работах

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Петербургская блогерша, раздевшаяся на фоне Исаакиевского собора, отработает 180 часов на обязательных работах
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня мировой судья сорокового судебного участка Северной столицы назначил наказание жительнице Санкт-Петербурга, снявшейся в нижнем белье на фоне Исаакиевского собора. Женщина должна будет провести сто восемьдесят часов на обязательных работах.

Дело на петербурженку возбудили в соответствии со сто сорок восьмой статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации: блогерше вменили два эпизода полуобнажённых съёмок на фоне культового сооружения в две тысячи двадцатом году. Фотографии и видео подсудимая сама выложила в соцсети, свою вину обвиняемая признала. Рассмотрение дела проходило в особом порядке.

Помимо раскаяния, суд учёл наличие у подсудимой несовершеннолетнего иждивенца – любительница откровенных снимков воспитывает тринадцатилетнего сына. Обвинение запрашивало наказание в виде двухсот часов обязательных работ, но вынесенный судьёй приговор оказался немного мягче.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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