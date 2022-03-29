Петербургский суд снял наказание со строителя «Крестов-2», раздавшего взяток на сумму в 388 миллионов

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Петербургский суд снял наказание со строителя «Крестов-2», раздавшего взяток на сумму в 388 миллионов
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Смольнинским районным судом Северной столицы вопреки мнению прокуратуры вынесено решение об отмене наказания в виде условного срока директору компании «Петроинвест» Руслану Хамкокову. Таким образом, отныне Хамкоков чист перед законом - судимость с него снята.

Напомним, что три года назад директор «Петроинвеста» был приговорён к пяти годам условно с испытательным сроком такой же длительности. Ему вменили в вину злоупотребление служебными полномочиями в отношении пятидесяти восьми миллионов рублей и даче взяток сотрудникам УФСИН в размере трёхсот восьмидесяти восьми миллионов.

Обращение в суд Хамхоков подал в конце прошлого года. В документе осуждённый указал, что отбыл более половины срока наказания, загладил вину, ведёт добропорядочный образ жизни, отказывается от криминальных мыслей и до сих пор является руководителем компании.

Суд учёл образцовое поведение условно заключённого гражданина, а также наличие у него почти тридцати наград, семь из которых – государственные. Кстати, трижды директор «Петроинвеста» был награждён уже в качестве осужденного.

Оспорить решение суда в вышестоящей инстанции прокуратуре не удалось.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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