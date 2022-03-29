Петербург занял одну из лидирующих позиций по задолженности предприятий перед своими сотрудниками

На прошедшем сегодня ведомственном совещании руководитель СКР Александр Бастрыкин озвучил информацию о накопившейся задолженности российских предприятий перед работниками. К началу текущего месяца общий долг работодателей превысил двенадцать миллиардов рублей.

Первые строчки антирейтинга занимают Московский регион и Башкирия. Северной столице статистика отвела третье место. Догоняют лидеров Красноярский край, Самарская и Саратовская области.

За минувший год факты невыплаты зарплат легли в основу семисот шестидесяти двух дел, ещё семьсот восемьдесят три дела до суда не дошли – работодатели решили не испытывать судьбу, полностью рассчитавшись по своим долгам. Общая сумма возмещённого ущерба составила почти четыре миллиарда рублей.

Руководитель СКР дал поручения главам подразделений взять расследование подобных расследований под личный контроль и призвал их к применению действенных мер, способствующих быстрому погашению возникших задолженностей, включая арест имущества недобросовестных неплательщиков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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