Петербург занял одну из лидирующих позиций по задолженности предприятий перед своими сотрудниками

Image 16+
Петербург занял одну из лидирующих позиций по задолженности предприятий перед своими сотрудниками
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

На прошедшем сегодня ведомственном совещании руководитель СКР Александр Бастрыкин озвучил информацию о накопившейся задолженности российских предприятий перед работниками. К началу текущего месяца общий долг работодателей превысил двенадцать миллиардов рублей.

Первые строчки антирейтинга занимают Московский регион и Башкирия. Северной столице статистика отвела третье место. Догоняют лидеров Красноярский край, Самарская и Саратовская области.

За минувший год факты невыплаты зарплат легли в основу семисот шестидесяти двух дел, ещё семьсот восемьдесят три дела до суда не дошли – работодатели решили не испытывать судьбу, полностью рассчитавшись по своим долгам. Общая сумма возмещённого ущерба составила почти четыре миллиарда рублей.

Руководитель СКР дал поручения главам подразделений взять расследование подобных расследований под личный контроль и призвал их к применению действенных мер, способствующих быстрому погашению возникших задолженностей, включая арест имущества недобросовестных неплательщиков.

 
 
 
 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Петербург занял одну из лидирующих позиций по задолженности предприятий перед своими сотрудниками

Вчера, 22:48

Руководство Петербурга рассматривает вопрос перевода в рубли расчётов с арендаторами городской недвижимости

28-03-2022, 18:53

Немецкий министр Хаук призвал граждан мерзнуть назло Путину

28-03-2022, 17:53

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о том, что потребительский ажиотаж начал спадать

27-03-2022, 22:03

В администрации Санкт-Петербурга заявили о задержке поставок автобусных запчастей

18-03-2022, 19:03

В Украине заявили о бегстве инструкторов НАТО из страны

18-03-2022, 16:53

Губернатор Санкт-Петербурга попросил жителей сообщать ему о завышенных ценах

13-03-2022, 14:08

«Центр сместится». Сможет ли Запад обойтись без российских металлов

12-03-2022, 13:08

DWN: власти Китая запускают в Азии процесс отказа от доллара США

11-03-2022, 15:13

Хуаньцю шибао: Вашингтон разыгрывают спектакль с отказом от российских энергоресурсов

11-03-2022, 11:33

Эксперт: Мир стоит на пороге большой войны и обвала рынка акций США на 85%

6-03-2022, 20:23

В США считают лицемерными антироссийские санкции

3-03-2022, 12:33

Цены в петербургских автосалонах стремительно растут на фоне почти прекратившихся поставок автомобилей

1-03-2022, 16:53

Сенатор в США призвал остановить импорт нефти из России из-за ситуации в Украине

1-03-2022, 10:33

Петербургские сервисы доставки просят жителей Петербурга оплачивать товар картами

27-02-2022, 17:33

У Петербургского завода Hyundai Motors из-за вводимых санкций могут начаться перебои с поставкой комплектующих

25-02-2022, 23:58

Экономист Хазин допустил конфискацию сбережений граждан в РФ

21-02-2022, 15:48

Сборы с налога на богатых предложили направить на повышение пенсий

20-02-2022, 10:33

Экономист Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по $500 от нефтедобычи

18-02-2022, 18:28

Россиян, получающих пенсию на карту, ждет новый подарок в феврале

17-02-2022, 20:08

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
RusVesna: БМП-3 ВС из России входят в Донбасс для освобождения территорий ДНР и ЛНР
  • 27-03-2022, 14:38

RusVesna: БМП-3 ВС из России входят в Донбасс для освобождения территорий ДНР и ЛНР

На территорию Донбасса со стороны России зашла большая колонна БМП и грузовиков с символом «Z» на бортах. Кадры с техникой, которая въехала в Донбасс

Западные СМИ: «армия РФ ведет отступление в Донбасс»
  • 28-03-2022, 10:28

Западные СМИ: «армия РФ ведет отступление в Донбасс»

Западные СМИ заявили о том, что «Россия отступает» на восток, перебрасывая туда силы с северных областей Украины. Эти сообщения прокомментировал

Пентагон: ВС РФ получили отпор от ВСУ и отказались штурмовать Киев
  • 28-03-2022, 17:33

Пентагон: ВС РФ получили отпор от ВСУ и отказались штурмовать Киев

В Москве были вынуждены пересмотреть свои планы, столкнувшись с серьезным отпором со стороны ВСУ. Об этом заявил представитель Пентагона, который

Британия обозлилась на Россию из-за потери верфей в Николаеве
  • 27-03-2022, 10:18

Британия обозлилась на Россию из-за потери верфей в Николаеве

Лондон обозлен на Россию из-за потери своих верфей в Николаевской области. Британцев привлекает Николаев как портовый город, и действия ВС Ф на

NewsFront: точку визита Джо Байдена в Польшу поставила РФ
  • 27-03-2022, 15:23

NewsFront: точку визита Джо Байдена в Польшу поставила РФ

Российская Федерация подвела черту под визитом хозяина Белого дома и президента США Джо Байдена в Польшу. Такая информация поступила от российских

Коротченко: Россия будет разворачивать на территории Украины военные базы
  • 27-03-2022, 08:43

Коротченко: Россия будет разворачивать на территории Украины военные базы

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал о том, кто в дальнейшем сможет вернуться на Украину. По его словам, Россия будет разворачивать на

Новости партнеров
Новости партнеров
Российский танк Т-72 выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW в Мариуполе
  • Вчера, 13:13

Российский танк Т-72 выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW в Мариуполе

В Мариуполе российский танк Т-72 выдержал прямое попадание ракеты ПТРК NLAW. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты в

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о том, что потребительский ажиотаж начал спадать
  • 27-03-2022, 22:03

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о том, что потребительский ажиотаж начал спадать

Несмотря на остаточный повышенный спрос на некоторые виды продуктов, общий обзор ситуации в городе показывает снижение потребительского ажиотажа -

Financial Times: РФ на переговорах больше не требует «денацификации» и «демилитаризации» Украины
  • Вчера, 12:53

Financial Times: РФ на переговорах больше не требует «денацификации» и «демилитаризации» Украины

В Стамбуле 29 марта встречаются представители России и Украины для урегулирования ситуации. Издание Financial Times, ссылаясь на свои источники,

Руководство Петербурга рассматривает вопрос перевода в рубли расчётов с арендаторами городской недвижимости
  • 28-03-2022, 18:53

Руководство Петербурга рассматривает вопрос перевода в рубли расчётов с арендаторами городской недвижимости

Появилась информация о том, что в Смольном изучается вопрос получения платы с арендаторов городских площадей исключительно в национальной валюте.