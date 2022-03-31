Петербуржец, неоднократно привлекаемый за нарушения ПДД, сбил пятилетнего ребёнка

Накануне около семи вечера в Красносельском районе Санкт-Петербурга на одном из нерегулируемых пешеходных переходов под колёса машины, управляемой водителем-«рецидивистом», попала пятилетняя девочка.

Согласно предварительным данным, тридцатитрёхлетний мужчина не пропустил женщину, переходящую дорогу с маленьким ребёнком. ЧП произошло в районе дома номер двадцать четыре по улице Доблести, девочку госпитализировали в первую детскую горбольницу с различными травмами в состоянии средней тяжести.

Про управлявшего иномаркой «Тойота Ленд Крузер» водителя сообщается, что он работает демонтажником металлоконструкций и в течение последнего года уже двадцать два раза привлекался к ответственности за чересчур вольготное отношение к правилам дорожного движения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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