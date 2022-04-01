Руководителя компании, строившей перинатальный центр в Ленинградской области, будут судить за кражу 700 миллионов рублей

Сегодня Генеральная прокуратура России сообщила о том, что в ближайшее время состоится суд над главой акционерного общества «Инженерный центр ЕЭС» Валерием Елисеевым, которого обвиняют в мошенничестве. Подозреваемый нанёс ущерб в размере семисот миллионов рублей, похитив деньги, выделенные на возведение перинатальных центров, один из которых расположен в Гатчине.

По мнению следствия, Елисеев, занимающий пост председателя совета директоров АО, совместно с гендиректором возглавляемой им компании, а также генеральным директором «РТ-СоцСтрой» и рядом неустановленных лиц, похитил средства, которые выделялись на возведение перинатальных центров Гатчины, Петрозаводска и Пскова. Вменяемые бизнесмену преступления были совершены в период с две тысячи четырнадцатого по две тысячи пятнадцатый годы. Рассматривать дело будет Щербинский суд столицы.

Напомним, что вопросы по поводу строительства Гатчинского центра неоднократно поднимали средства массовой информации – множество нареканий вызывали качество проводимых работ, а также подрядные отношения и ряд неких финансовых коллизий. За время возведения объекта, рассчитанного на сто тридцать коек, сменились три подрядчика. Открыть медучреждение смогли только в две тысячи восемнадцатом году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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