Миллиардер Владимир Лисин заявил, что расчет за товары в рублях выкинет его компанию с зарубежных рынков

Расширение списка товаров, которые можно поставлять за рубеж только за рубли, способно привести к негативным последствиям. В частности, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) рискует быть «выброшенным» с международных рынков. Об этом его основной акционер Владимир Лисин заявил в беседе с газетой «Коммерсант».

«Не знаю, может, с газом что-то получится, но остальное? — возмущается Лисин. — Мы десятилетиями боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах. Сложно представить, что может убедить наших покупателей переключиться на расчеты в рублях и нести валютные риски».

При этом миллиардер акцентировал внимание на то, что проблемы с логистикой уже сказались на работе, так как существенно усложнили доставку продукции до конечного потребителя.

«Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — полагает Лисин.

Еще одной неудачной идеей он назвал законопроект о делистинге депозитарных расписок российских компаний с иностранных бирж. Миллиардер считает, что данный документ приведет не к снижению рисков, а, наоборот, к их росту, поскольку будет ущемлять права акционеров, долгие годы вкладывающихся в отечественный рынок.

Предприниматель говорит, что в данный момент многие меры принимаются очень быстро, а возможные последствия должным образом не анализируются и не просчитываются. Это неправильно, убежден он.

По мнению Лисина, на первое место должна выходить вовсе не скорость, а адекватность и выверенность, пишет «Фонтанка».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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