Согласно оперативным сообщениям, поступающим от пользователей Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», два боевых самолета, фронтовых
Российские войска нанесли удар по промзоне в Мариуполе, которую занимают украинские военные. Русская Весна сообщает, что было нанесено 8 авиаударов.
ВСУ и западные спецслужбы разработали дальнейший план действий, чтобы помешать российским войскам занять территорию Донбасса. Об этом пишет
Пентагон высоко оценил действия украинской армии против российских военных, направленных Москвой на территорию Украины в рамках «военной
Чехия уже отправила на Украину свои БМП-1 и танки Т-72М1. Об этом свидетельствуют видео и фото эшелона, на который загрузили эту военную технику,
Четыре городских суда Северной столицы проводят слушания материалов, собранных на участников несанкционированной акции, состоявшейся второго апреля в
НАТО накапливает силы на своих восточных рубежах и уже разместило тысячи военнослужащих в Румынии. The Wall Street Journal пишет о том, что румынская
Расширение списка товаров, которые можно поставлять за рубеж только за рубли, способно привести к негативным последствиям. В частности, Новолипецкий
Сотрудники одного из учебных заведений Северной столицы вызвали инспектора ОДН к ученику начальной школы после того, как выяснилось, что ребёнок
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