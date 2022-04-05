В Невском районе Санкт-Петербурга бригада скорой помощи госпитализировала из школы пьяного четвероклассника

Сотрудники одного из учебных заведений Северной столицы вызвали инспектора ОДН к ученику начальной школы после того, как выяснилось, что ребёнок находится в неадекватном состоянии. При общении с несовершеннолетним от него исходил явный запах алкоголя.

Инцидент произошёл накануне после уроков, примерно в половине третьего дня. Помимо сотрудника полиции в школу пришлось вызывать и медиков. Одиннадцатилетнего ученика доставили в пятую детскую больницу, где врачи диагностировали у мальчика острое отравление этанолом, четвероклассник находился в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что помимо него, у родителей есть ещё шестеро детей. Тридцатичетырёхлетняя мать официально не трудоустроена, отец, который на два года её старше, имеет рабочую специальность. Семья полная, но состоит на учёте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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