В Санкт-Петербурге из-за санкций закрыли кинотеатр в ТЦ «Атлантик Сити»

Из-за санкций, введенных в отношении РФ из-за проведения спецоперации на территории Украины, в Санкт-Петербурге был вынужден закрыться кинотеатр сети «Мираж Синема» в ТЦ «Атлантик Сити». Об этом сообщает КП.

По данным издания, владельцы кинотеатра были вынуждены пойти на этот шаг, поскольку сказываются санкции. Из-за наложенных ограничений многие кинокомпании отметили прокаты - это первое. Второе - оборудование в кинотеатрах импортное и, что главное, оно нуждается в обслуживании.

«Что тут говорить, ситуация сложная, - приводит газета слова гендиректора Виктора Рудмана. - Спасти кинотеатры смогут только блокбастеры, авторские и фестивальные фильмы не помогут. Они хоть и есть в прокате, но люди хотят идти на «Бэтмена».

По его словам, кинотеатры сейчас предпринимают все, что в их силах, работают над репертуаром, но уже приходится фиксировать серьезные потери.

Гендиректор убежден, что сильно страдают и кинотеатры в других регионах страны. Не исключено, что они тоже будут вынуждены закрыться.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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