«Лукойл» может остановить свои заводы из-за избытка продукции

Компания «Лукойл» из-за образовавшегося избытка нефтепродуктов вынуждена остановить свои заводы. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на письмо совладельца компании Вагита Алекперова вице-премьеру РФ Александру Новаку. В связи со снижением поставок за рубеж компания столкнулась с излишками мазута.

Алекперов обращает внимание на то, что вследствие заполнения хранилищ возможна остановка НПЗ и снижением объемов производства.

«В переработке произошло резкое снижение объемов отгрузки мазута и, как следствие, образование избытка данного топлива в хранилищах», — цитирует письмо агентство «Ура» .

Руководитель «Лукойла» в своем письме предлагает и решение - избыток мазута направить на ТЭЦ, а также на время отменить достаточно высокие штрафы в связи с негативным воздействием на экологию.

Агентство отмечает, что обычно ТЭЦ используют мазут только в самых крайних случаях. К примеру, когда наблюдаются перебои в поставках газа либо исчерпаны лимиты на его потребление.

Напомним, у «Лукойла» в России имеется четыре НПЗ. Компания считается вторым после «Роснефти» нефтепереработчиком.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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