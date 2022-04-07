Петербург вошёл в число лидеров по снижению стоимости аренды квартир

Обе российские столицы вошли в топ-10 рейтинга городов с наиболее заметным снижением цен, запрашиваемых за аренду жилья в первом квартале текущего года.

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве и Санкт-Петербурге упала на 9,6% и 2,5% соответственно. То же самое падение наблюдается с запросами арендодателей «двушек»: они стали сдавать их на 5,5% дешевле в столице и на 9,6% в Петербурге. Цена аренды московских трёхкомнатных квартир практически не изменилась, прибавив чисто символическую одну десятую процента, в свою очередь Северная столица продемонстрировала уменьшение стоимости и в этом сегменте съёмного жилья, снизив планку показателя на 9,1%.

Эксперты связывают такую тенденцию с уходом из России иностранных компаний, большая часть которых работала в Москве и Петербурге. Сотрудники закрытых фирм остались без работы, в связи с чем начали покидать мегаполисы. Рост числа предложений стал причиной удешевления арендованного жилья, к тому же некоторые люди, снимавшие квартиры в непосредственной близости от работы, начали перебираться в пригороды, пытаясь таким образом сэкономить. В связи с этим на территории Ленинградской области и Подмосковья стоимость аренды, в отличии от центров, немного возросла.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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