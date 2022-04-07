Петербург вошёл в число лидеров по снижению стоимости аренды квартир

Image 16+
Петербург вошёл в число лидеров по снижению стоимости аренды квартир
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Обе российские столицы вошли в топ-10 рейтинга городов с наиболее заметным снижением цен, запрашиваемых за аренду жилья в первом квартале текущего года.

Стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве и Санкт-Петербурге упала на 9,6% и 2,5% соответственно. То же самое падение наблюдается с запросами арендодателей «двушек»: они стали сдавать их на 5,5% дешевле в столице и на 9,6% в Петербурге. Цена аренды московских трёхкомнатных квартир практически не изменилась, прибавив чисто символическую одну десятую процента, в свою очередь Северная столица продемонстрировала уменьшение стоимости и в этом сегменте съёмного жилья, снизив планку показателя на 9,1%.

Эксперты связывают такую тенденцию с уходом из России иностранных компаний, большая часть которых работала в Москве и Петербурге. Сотрудники закрытых фирм остались без работы, в связи с чем начали покидать мегаполисы. Рост числа предложений стал причиной удешевления арендованного жилья, к тому же некоторые люди, снимавшие квартиры в непосредственной близости от работы, начали перебираться в пригороды, пытаясь таким образом сэкономить. В связи с этим на территории Ленинградской области и Подмосковья стоимость аренды, в отличии от центров, немного возросла.   

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Петербург вошёл в число лидеров по снижению стоимости аренды квартир

Сегодня, 15:13

«Лукойл» может остановить свои заводы из-за избытка продукции

Сегодня, 11:18

В Санкт-Петербурге из-за санкций закрыли кинотеатр в ТЦ «Атлантик Сити»

Вчера, 12:13

Миллиардер Владимир Лисин заявил, что расчет за товары в рублях выкинет его компанию с зарубежных рынков

5-04-2022, 13:08

Петербург занял одну из лидирующих позиций по задолженности предприятий перед своими сотрудниками

29-03-2022, 22:48

Руководство Петербурга рассматривает вопрос перевода в рубли расчётов с арендаторами городской недвижимости

28-03-2022, 18:53

Немецкий министр Хаук призвал граждан мерзнуть назло Путину

28-03-2022, 17:53

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о том, что потребительский ажиотаж начал спадать

27-03-2022, 22:03

В администрации Санкт-Петербурга заявили о задержке поставок автобусных запчастей

18-03-2022, 19:03

В Украине заявили о бегстве инструкторов НАТО из страны

18-03-2022, 16:53

Губернатор Санкт-Петербурга попросил жителей сообщать ему о завышенных ценах

13-03-2022, 14:08

«Центр сместится». Сможет ли Запад обойтись без российских металлов

12-03-2022, 13:08

DWN: власти Китая запускают в Азии процесс отказа от доллара США

11-03-2022, 15:13

Хуаньцю шибао: Вашингтон разыгрывают спектакль с отказом от российских энергоресурсов

11-03-2022, 11:33

Эксперт: Мир стоит на пороге большой войны и обвала рынка акций США на 85%

6-03-2022, 20:23

В США считают лицемерными антироссийские санкции

3-03-2022, 12:33

Цены в петербургских автосалонах стремительно растут на фоне почти прекратившихся поставок автомобилей

1-03-2022, 16:53

Сенатор в США призвал остановить импорт нефти из России из-за ситуации в Украине

1-03-2022, 10:33

Петербургские сервисы доставки просят жителей Петербурга оплачивать товар картами

27-02-2022, 17:33

У Петербургского завода Hyundai Motors из-за вводимых санкций могут начаться перебои с поставкой комплектующих

25-02-2022, 23:58

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Мариуполе ВС РФ начали применять мощнейший в мире миномет 2С4 «Тюльпан»
  • Вчера, 16:13

В Мариуполе ВС РФ начали применять мощнейший в мире миномет 2С4 «Тюльпан»

В Мариуполе начали применять мощнейший в мире миномет 2С4 «Тюльпан». В Сети появились снимки этого оружия, которое были сделаны на улицах Мариуполя,

Позиции ВСУ в промзоне в Мариуполе накрыли 8 ударами ВКС России
  • 5-04-2022, 09:28

Позиции ВСУ в промзоне в Мариуполе накрыли 8 ударами ВКС России

Российские войска нанесли удар по промзоне в Мариуполе, которую занимают украинские военные. Русская Весна сообщает, что было нанесено 8 авиаударов.

Чехия отправила в Украину эшелон с БМП-1 и танками Т-72М1
  • 5-04-2022, 12:28

Чехия отправила в Украину эшелон с БМП-1 и танками Т-72М1

Чехия уже отправила на Украину свои БМП-1 и танки Т-72М1. Об этом свидетельствуют видео и фото эшелона, на который загрузили эту военную технику,

New York Times: США отслеживает возможный ядерный удар
  • Сегодня, 15:13

New York Times: США отслеживает возможный ядерный удар

Обозреватель New York Times Броуд рассказал, как США отслеживают возможный ядерный удар. По его словам, Запад тщательно следит за состоянием

США снабдят Украину новыми образцами вооружений
  • Вчера, 15:43

США снабдят Украину новыми образцами вооружений

США планируют снабдить Киев разными видами вооружения и военной техникой. Так, Пентагон предоставит Украине ракетные комплексы, боевые беспилотники и

Арестович: Россияне говорят сдаче в плен целого нашего батальона, мы разберемся
  • Вчера, 09:43

Арестович: Россияне говорят сдаче в плен целого нашего батальона, мы разберемся

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович обещал проверить информацию о сдаче в плен российским войскам личного состава 501-го отдельного

Новости партнеров
Новости партнеров
Украина получила от Эстонии гаубицы, ракеты и мины
  • Вчера, 08:23

Украина получила от Эстонии гаубицы, ракеты и мины

Украина получила от Эстонии очередной транш военной помощи. Об этом сообщило посольство Эстонии в Киеве, пишет МК . Так, Киеву передали гаубицы,

В Невском районе Санкт-Петербурга бригада скорой помощи госпитализировала из школы пьяного четвероклассника
  • 5-04-2022, 14:53

В Невском районе Санкт-Петербурга бригада скорой помощи госпитализировала из школы пьяного четвероклассника

Сотрудники одного из учебных заведений Северной столицы вызвали инспектора ОДН к ученику начальной школы после того, как выяснилось, что ребёнок

Миллиардер Владимир Лисин заявил, что расчет за товары в рублях выкинет его компанию с зарубежных рынков
  • 5-04-2022, 13:08

Миллиардер Владимир Лисин заявил, что расчет за товары в рублях выкинет его компанию с зарубежных рынков

Расширение списка товаров, которые можно поставлять за рубеж только за рубли, способно привести к негативным последствиям. В частности, Новолипецкий

Два российских ракетных крейсера ВМФ подошли к границам НАТО с тыла
  • Вчера, 19:08

Два российских ракетных крейсера ВМФ подошли к границам НАТО с тыла

Ракетные крейсеры «Маршал Устинов» и «Варяг» ВМФ РФ контролируют центральную часть Средиземного моря. То есть, корабли, которые появились в этом