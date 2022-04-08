Половина граждан РФ столкнулась с нехваткой продуктов на фоне санкций

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Половина граждан РФ столкнулась с нехваткой продуктов на фоне санкций
Экономика
Фото из открытых источников

Санкции Запада, введенные в ответ на спецоперацию РФ на территории Украины, оказали влияние на жизнь более чем половины россиян. При этом 50% из них посетовали на нехватку продуктов и определенных товаров на этом фоне. Это следует из данных опроса, проведенного ВЦИОМ.

Практически сразу же после введения санкций ажиотаж наблюдался на многие товары. 

50% принявших участие в опросе заявили, что вынуждены были лицезреть пустые полки магазинов. Если конкретнее, с нехваткой сахара столкнулись 41% респондентов, гречки - 6%, купить соль стало проблематичным для 9% участников исследования.

Социологи выяснили у интервьюируемых, что 42% граждан после введения западных санкций пришли к умозаключению, что будет правильно сделать запасы продуктов, бытовой химии, средств личной гигиены и так далее.

Некоторые просто не в состоянии закупиться впрок из-за стремительно растущих цен. Так, к примеру, 84% опрошенных пожаловались социологам на подорожание сахарного песка, еще 77% - на высокую стоимость овощей и фруктов, а 75% сетуют на заоблачные цены на макароны.

В целом же, на то, что санкции и последствия отразились на жизни, указали 60% респондентов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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