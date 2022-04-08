Половина граждан РФ столкнулась с нехваткой продуктов на фоне санкций

В Мариуполе начали применять мощнейший в мире миномет 2С4 «Тюльпан». В Сети появились снимки этого оружия, которое были сделаны на улицах Мариуполя,
Обозреватель New York Times Броуд рассказал, как США отслеживают возможный ядерный удар. По его словам, Запад тщательно следит за состоянием
Чехия уже отправила на Украину свои БМП-1 и танки Т-72М1. Об этом свидетельствуют видео и фото эшелона, на который загрузили эту военную технику,
США планируют снабдить Киев разными видами вооружения и военной техникой. Так, Пентагон предоставит Украине ракетные комплексы, боевые беспилотники и
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович обещал проверить информацию о сдаче в плен российским войскам личного состава 501-го отдельного
Сотрудники одного из учебных заведений Северной столицы вызвали инспектора ОДН к ученику начальной школы после того, как выяснилось, что ребёнок
Украина получила от Эстонии очередной транш военной помощи. Об этом сообщило посольство Эстонии в Киеве, пишет МК . Так, Киеву передали гаубицы,
Ракетные крейсеры «Маршал Устинов» и «Варяг» ВМФ РФ контролируют центральную часть Средиземного моря. То есть, корабли, которые появились в этом
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о том, что во вторник, 5 апреля, была зафиксирована попытка обстрела позиций российских
Расширение списка товаров, которые можно поставлять за рубеж только за рубли, способно привести к негативным последствиям. В частности, Новолипецкий
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