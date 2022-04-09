Хазин предложил украинцев отправлять в Сибирь после спецоперации

Экономист и политолог Михаил Хазин рассказал, что будет происходить на территории Украины после завершения «спецоперации». В частности, эксперт отметил, что до проведения «спецоперации» на Украине проживало около 20 млн человек (официальные источники сообщают о 40 млн. населения Украины), а сейчас их будет еще меньше. России предстоит заняться восстановлением сельскохозяйственной инфраструктуры, отметил экономист.

Следом за этим будут восстанавливаться гидроэлектростанции, перерабатывающие мощности и продовольствие. Помимо прочего, необходимо восстановить объекты, по мере готовности которых будут возвращаться местные жители. Хазин также предположил, что гражданам Украины можно предложить отправиться в города в Сибири, которые строит Шойгу.

Как подчеркнул экономист, подобная практика существует. В этой связи он упомянул своих родственников из Ростова-на-Дону, которые выехали после 1945 года на Дальний Восток, Сахалин, Курилы, в Сыктывкар и Коми, так как на тот момент не было работы, заявил Хазин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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