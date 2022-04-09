Хазин предложил украинцев отправлять в Сибирь после спецоперации

Image 16+
Хазин предложил украинцев отправлять в Сибирь после спецоперации
Экономика
Экономист и политолог Михаил Хазин

Экономист и политолог Михаил Хазин рассказал, что будет происходить на территории Украины после завершения «спецоперации». В частности, эксперт отметил, что до проведения «спецоперации» на Украине проживало около 20 млн человек (официальные источники сообщают о 40 млн. населения Украины), а сейчас их будет еще меньше. России предстоит заняться восстановлением сельскохозяйственной инфраструктуры, отметил экономист. 

Следом за этим будут восстанавливаться гидроэлектростанции, перерабатывающие мощности и продовольствие. Помимо прочего, необходимо восстановить объекты, по мере готовности которых будут возвращаться местные жители. Хазин также предположил, что гражданам Украины можно предложить отправиться в города в Сибири, которые строит Шойгу. 

Как подчеркнул экономист, подобная практика существует. В этой связи он упомянул своих родственников из Ростова-на-Дону, которые выехали после 1945 года на Дальний Восток, Сахалин, Курилы, в Сыктывкар и Коми, так как на тот момент не было работы, заявил Хазин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Хазин предложил украинцев отправлять в Сибирь после спецоперации

Сегодня, 13:18

Половина граждан РФ столкнулась с нехваткой продуктов на фоне санкций

Вчера, 09:43

Петербург вошёл в число лидеров по снижению стоимости аренды квартир

7-04-2022, 15:13

«Лукойл» может остановить свои заводы из-за избытка продукции

7-04-2022, 11:18

В Санкт-Петербурге из-за санкций закрыли кинотеатр в ТЦ «Атлантик Сити»

6-04-2022, 12:13

Миллиардер Владимир Лисин заявил, что расчет за товары в рублях выкинет его компанию с зарубежных рынков

5-04-2022, 13:08

Петербург занял одну из лидирующих позиций по задолженности предприятий перед своими сотрудниками

29-03-2022, 22:48

Руководство Петербурга рассматривает вопрос перевода в рубли расчётов с арендаторами городской недвижимости

28-03-2022, 18:53

Немецкий министр Хаук призвал граждан мерзнуть назло Путину

28-03-2022, 17:53

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о том, что потребительский ажиотаж начал спадать

27-03-2022, 22:03

В администрации Санкт-Петербурга заявили о задержке поставок автобусных запчастей

18-03-2022, 19:03

В Украине заявили о бегстве инструкторов НАТО из страны

18-03-2022, 16:53

Губернатор Санкт-Петербурга попросил жителей сообщать ему о завышенных ценах

13-03-2022, 14:08

«Центр сместится». Сможет ли Запад обойтись без российских металлов

12-03-2022, 13:08

DWN: власти Китая запускают в Азии процесс отказа от доллара США

11-03-2022, 15:13

Хуаньцю шибао: Вашингтон разыгрывают спектакль с отказом от российских энергоресурсов

11-03-2022, 11:33

Эксперт: Мир стоит на пороге большой войны и обвала рынка акций США на 85%

6-03-2022, 20:23

В США считают лицемерными антироссийские санкции

3-03-2022, 12:33

Цены в петербургских автосалонах стремительно растут на фоне почти прекратившихся поставок автомобилей

1-03-2022, 16:53

Сенатор в США призвал остановить импорт нефти из России из-за ситуации в Украине

1-03-2022, 10:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Литовкин: российских войск на Украине не хватает и взять их неоткуда
  • Вчера, 11:23

Литовкин: российских войск на Украине не хватает и взять их неоткуда

Военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, почему российские войска отошли от Киева и Чернигова. В частности, он заявил, что на втором этапе

В Мариуполе ВС РФ начали применять мощнейший в мире миномет 2С4 «Тюльпан»
  • 6-04-2022, 16:13

В Мариуполе ВС РФ начали применять мощнейший в мире миномет 2С4 «Тюльпан»

В Мариуполе начали применять мощнейший в мире миномет 2С4 «Тюльпан». В Сети появились снимки этого оружия, которое были сделаны на улицах Мариуполя,

New York Times: США отслеживает возможный ядерный удар
  • 7-04-2022, 15:13

New York Times: США отслеживает возможный ядерный удар

Обозреватель New York Times Броуд рассказал, как США отслеживают возможный ядерный удар. По его словам, Запад тщательно следит за состоянием

Экономист Юшков: основной путь снабжения Украины топливом проходит через Литву и Польшу
  • Вчера, 21:13

Экономист Юшков: основной путь снабжения Украины топливом проходит через Литву и Польшу

Украина не сможет использовать поставляемое Западом вооружение из-за дефицита топлива, пишет газета Взгляд. Россия продолжает наносить удары по

США снабдят Украину новыми образцами вооружений
  • 6-04-2022, 15:43

США снабдят Украину новыми образцами вооружений

США планируют снабдить Киев разными видами вооружения и военной техникой. Так, Пентагон предоставит Украине ракетные комплексы, боевые беспилотники и

Два российских ракетных крейсера ВМФ подошли к границам НАТО с тыла
  • 6-04-2022, 19:08

Два российских ракетных крейсера ВМФ подошли к границам НАТО с тыла

Ракетные крейсеры «Маршал Устинов» и «Варяг» ВМФ РФ контролируют центральную часть Средиземного моря. То есть, корабли, которые появились в этом

Новости партнеров
Новости партнеров
Петербург вошёл в число лидеров по снижению стоимости аренды квартир
  • 7-04-2022, 15:13

Петербург вошёл в число лидеров по снижению стоимости аренды квартир

Обе российские столицы вошли в топ-10 рейтинга городов с наиболее заметным снижением цен, запрашиваемых за аренду жилья в первом квартале текущего

Сенатор Джабаров призвал уничтожать эшелоны ЕС с оружием для Украины
  • 7-04-2022, 09:48

Сенатор Джабаров призвал уничтожать эшелоны ЕС с оружием для Украины

Сенатор Совфеда РФ Владимир Джабаров заявил о том, что Россия имеет право наносить удары по эшелонам с вооружением, которое Европа предоставляет

«Лукойл» может остановить свои заводы из-за избытка продукции
  • 7-04-2022, 11:18

«Лукойл» может остановить свои заводы из-за избытка продукции

Компания «Лукойл» из-за образовавшегося избытка нефтепродуктов вынуждена остановить свои заводы. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на письмо совладельца

Критиковавшего спецоперацию депутата из Екатеринбурга исключили из партии «Справедливая Россия»
  • 7-04-2022, 10:53

Критиковавшего спецоперацию депутата из Екатеринбурга исключили из партии «Справедливая Россия»

Депутата Гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева исключили из партии «Справедливая Россия» из-за его критики спецоперации, проводимой российской