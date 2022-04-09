Хазин предложил украинцев отправлять в Сибирь после спецоперации

Военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, почему российские войска отошли от Киева и Чернигова. В частности, он заявил, что на втором этапе
В Мариуполе начали применять мощнейший в мире миномет 2С4 «Тюльпан». В Сети появились снимки этого оружия, которое были сделаны на улицах Мариуполя,
Обозреватель New York Times Броуд рассказал, как США отслеживают возможный ядерный удар. По его словам, Запад тщательно следит за состоянием
Украина не сможет использовать поставляемое Западом вооружение из-за дефицита топлива, пишет газета Взгляд. Россия продолжает наносить удары по
США планируют снабдить Киев разными видами вооружения и военной техникой. Так, Пентагон предоставит Украине ракетные комплексы, боевые беспилотники и
Ракетные крейсеры «Маршал Устинов» и «Варяг» ВМФ РФ контролируют центральную часть Средиземного моря. То есть, корабли, которые появились в этом
Обе российские столицы вошли в топ-10 рейтинга городов с наиболее заметным снижением цен, запрашиваемых за аренду жилья в первом квартале текущего
Сенатор Совфеда РФ Владимир Джабаров заявил о том, что Россия имеет право наносить удары по эшелонам с вооружением, которое Европа предоставляет
Компания «Лукойл» из-за образовавшегося избытка нефтепродуктов вынуждена остановить свои заводы. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на письмо совладельца
Депутата Гордумы Екатеринбурга Алексея Холодарева исключили из партии «Справедливая Россия» из-за его критики спецоперации, проводимой российской
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