Под Петербургом четырёхлетний ребёнок стал жертвой нападения собачьей стаи

В одной из деревень Гатчинского района на ушедшего из дома мальчика напала стая собак. Пострадавшему ребёнку пришлось вызывать скорую.

Сегодня стало известно о том, что накануне вечером в поле у деревни Скворицы родители нашли маленького сына, которого атаковала собачья стая. Само поле находится примерно в двухстах метрах от дома, где проживает семья ребёнка.

По сообщению источников, на теле мальчика обнаружили множественные следы покусов собак. Несовершеннолетнего доставили в местную больницу в тяжёлом состоянии. Ребёнок воспитывается в благополучной семье, никаких проблем с правоохранительными органами ранее у его родителей не возникало.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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