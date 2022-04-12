Под Петербургом четырёхлетний ребёнок стал жертвой нападения собачьей стаи

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Под Петербургом четырёхлетний ребёнок стал жертвой нападения собачьей стаи
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В одной из деревень Гатчинского района на ушедшего из дома мальчика напала стая собак. Пострадавшему ребёнку пришлось вызывать скорую.

Сегодня стало известно о том, что накануне вечером в поле у деревни Скворицы родители нашли маленького сына, которого атаковала собачья стая. Само поле находится примерно в двухстах метрах от дома, где проживает семья ребёнка.

По сообщению источников, на теле мальчика обнаружили множественные следы покусов собак. Несовершеннолетнего доставили в местную больницу в тяжёлом состоянии.  Ребёнок воспитывается в благополучной семье, никаких проблем с правоохранительными органами ранее у его родителей не возникало.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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