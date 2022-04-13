Сергей Шнуров получил поздравление от Евгения Пригожина в день рождения

Image 16+
Сергей Шнуров получил поздравление от Евгения Пригожина в день рождения
Знаменитости
Сергей Шнуров

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров является выдающимся российским музыкантом, заявил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Предприниматель направил поздравление исполнителю в честь дня рождения 13 апреля. Сергею Шнурову исполнилось 49 лет. Пожелания от Пригожина были опубликованы на странице пресс-службы компании «Конкорд» в «ВКонтакте».

«От всей души поздравляю выдающегося российского музыканта Сергея Владимировича Шнурова с днем рождения. На мой взгляд, он один из самых великих артистов современности со всегда актуальной повесткой — от встряхивания «кучи Беглова» до расчленения врагов специальной операции на Украине», — отметил Евгений Пригожин.

Бизнесмен высказал мнение о новой песне артиста с названием «А у олигарха…». Евгений Пригожин поблагодарил Сергея Шнурова за создание необычной творческой композиции о продажных предпринимателях, которые проявляют антироссийское отношение на фоне текущей ситуации на Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Сергей Шнуров получил поздравление от Евгения Пригожина в день рождения

Вчера, 17:43

Садальский: Басков выпрашивал у Кучмы звание народного артиста Украины

17-03-2022, 14:48

Шукшина назвала уехавших из России артистов элитными рептилиями

14-03-2022, 11:03

Известный российский блогер Катрин Климова дала свой ответ санкциям

9-03-2022, 19:08

Певица Яна Ясс презентовала трек и клип “Ядовитая ночь”

25-02-2022, 13:32

Макаревич пожаловался на тяжелую жизнь в России

18-02-2022, 13:18

Родственники актрисы Евгении Брик тоже умирали до 50 лет

11-02-2022, 16:28

За полтора месяца до смерти Евгения Брик мечтала о поездке в Петербург

11-02-2022, 15:48

Певица и модель Аннет Игнис разочаровалась в бывшем бойфренде

11-02-2022, 15:48

За полгода до смерти Евгения Брик рассуждала в соцсети о страхе и храбрости

11-02-2022, 13:43

«Пророчество» накануне смерти: фанаты нашли намек в соцсетях актрисы Брик

11-02-2022, 11:23

Умерла актриса сериала «Стиляги» Евгения Брик

11-02-2022, 09:38

Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о том, что политик вакцинирован 8 раз

10-02-2022, 12:08

Питерские онкологи разработали для тяжелобольной Анастасии Заворотнюк специальную вакцину

9-02-2022, 13:18

Данилко посоветовал Соловьеву приобрести таблетки от шизофрении

1-02-2022, 15:38

Санкт-Петербургские артисты обратились к Бастрыкину с просьбой снять обвинения в педофилии со своего коллеги

30-01-2022, 20:33

Борис Щербаков пообещал серьезно поговорить с противницей вакцинации Марией Шукшиной

10-01-2022, 18:48

Запашный: Из-за QR-кодов людей разделяют на два лагеря

29-12-2021, 19:38

Елену Малышеву поймали на лжи о вакцинации

30-11-2021, 11:08

Новые интересные российские сериалы

1-11-2021, 23:38

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Зеленский заявил о готовности армии ВСУ к масштабным боевым действиям на Донбассе
  • 11-04-2022, 10:53

Зеленский заявил о готовности армии ВСУ к масштабным боевым действиям на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинская армия готова к масштабным военным действиям на востоке Украины. Он подчеркнул, что

Нужна была Украина в ЕС? Нет. Украина и сейчас никому не нужна — Евгений Пригожин
  • 12-04-2022, 18:09

Нужна была Украина в ЕС? Нет. Украина и сейчас никому не нужна — Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ на запрос немецкого портала T-online российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Журналист

Словакия назвала ложными сведения об уничтожении переданной на Украину системы С-300
  • 11-04-2022, 13:58

Словакия назвала ложными сведения об уничтожении переданной на Украину системы С-300

Появившиеся в СМИ с подачи российского Минобороны новости о том, что ВС РФ уничтожили украинскую систему С-300, переданную Словакией, являются

Ходаренок: поставка НАТО ракетных комплексов может значительно усилить ВСУ
  • 11-04-2022, 09:33

Ходаренок: поставка НАТО ракетных комплексов может значительно усилить ВСУ

Военный эксперт Михаил Ходаренок прокомментировал возможность поставок Украине зенитно-ракетных систем средней и большой дальности. Ранее в СМИ из

Баранец описал сценарий, при котором НАТО вмешается в конфликт в Украине
  • 11-04-2022, 18:53

Баранец описал сценарий, при котором НАТО вмешается в конфликт в Украине

Некоторое время назад генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Североатлантический альянс разрабатывает планы полномасштабного развертывания

У ВСУ впервые замечены британские сверхзвуковые ракеты LMM Martlet
  • 11-04-2022, 08:03

У ВСУ впервые замечены британские сверхзвуковые ракеты LMM Martlet

Украина получила на вооружение британские сверхзвуковые ракеты LMM Martlet, хотя официально информация о передаче их не сообщалось. Тем не менее, в

Новости партнеров
Новости партнеров
CNN: Огромная колонна БТР и грузовиков РФ направляется в Донбасс из Ростовской области
  • Вчера, 09:38

CNN: Огромная колонна БТР и грузовиков РФ направляется в Донбасс из Ростовской области

В Ростовской области огромная колонна военной техники направляется в сторону Донбасса. Об этом сообщила американская телекомпания CNN, уточнив, что в

Глава Чечни Кадыров не исключил нанесение тактических ядерных ударов по Украине
  • 11-04-2022, 09:03

Глава Чечни Кадыров не исключил нанесение тактических ядерных ударов по Украине

О возможности применения Россией тактического ядерного оружия для нанесения ударов по территории Украины заявил президент Чеченской республики Рамзан

Эксперт Баранец объяснил, зачем в Мариуполь доставили самые тяжелые минометы в мире 2С4 «Тюльпан»
  • 12-04-2022, 09:23

Эксперт Баранец объяснил, зачем в Мариуполь доставили самые тяжелые минометы в мире 2С4 «Тюльпан»

В СМИ появились снимки, на которых запечатлен момент прибытия в Мариуполь 240-мм самоходных минометов особой мощности резерва Верховного

Украина получит тяжелое оружие, которое Запад раньше не поставлял
  • 12-04-2022, 10:38

Украина получит тяжелое оружие, которое Запад раньше не поставлял

Еврокомиссия одобрила очередной пакет военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Ожидается, что украинская армия получит от стран Запада оружие,