Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров является выдающимся российским музыкантом, заявил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Предприниматель направил поздравление исполнителю в честь дня рождения 13 апреля. Сергею Шнурову исполнилось 49 лет. Пожелания от Пригожина были опубликованы на странице пресс-службы компании «Конкорд» в «ВКонтакте».

«От всей души поздравляю выдающегося российского музыканта Сергея Владимировича Шнурова с днем рождения. На мой взгляд, он один из самых великих артистов современности со всегда актуальной повесткой — от встряхивания «кучи Беглова» до расчленения врагов специальной операции на Украине», — отметил Евгений Пригожин.

Бизнесмен высказал мнение о новой песне артиста с названием «А у олигарха…». Евгений Пригожин поблагодарил Сергея Шнурова за создание необычной творческой композиции о продажных предпринимателях, которые проявляют антироссийское отношение на фоне текущей ситуации на Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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