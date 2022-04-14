Матвиенко потребовала импортозамещения гвоздей

Оказывается, даже большая часть гвоздей, которые используются в России, являются импортными. Поставки идут, преимущественно, из Белоруссии и Китая. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, прознав об этом, была несказанно удивлена и не смогла скрыть своего возмущения.

Ситуация, конечно, не лучшим образом характеризует страну, являющуюся одним из самых крупных поставщиков металла в мире. Матвиенко говорит, что такое просто немыслимо. Это самый яркий пример исключительной зависимости РФ от импорта в сферах, где он совершенно не нужен.

«Для меня было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну, догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — высказалась Матвиенко.

Спикер Совфеда призвала решить проблему импортозамещения гвоздей в немедленном порядке. Малый и средний бизнес, по ее мнению, в данной отрасли мог бы налаженным производством полностью удовлетворить спрос в стране на данный товар.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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