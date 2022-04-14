Матвиенко потребовала импортозамещения гвоздей

Image 16+
Матвиенко потребовала импортозамещения гвоздей
Экономика
Фото из открытых источников

Оказывается, даже большая часть гвоздей, которые используются в России, являются импортными. Поставки идут, преимущественно, из Белоруссии и Китая. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, прознав об этом, была несказанно удивлена и не смогла скрыть своего возмущения.

Ситуация, конечно, не лучшим образом характеризует страну, являющуюся одним из самых крупных поставщиков металла в мире. Матвиенко говорит, что такое просто немыслимо. Это самый яркий пример исключительной зависимости РФ от импорта в сферах, где он совершенно не нужен.

«Для меня было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну, догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — высказалась Матвиенко.

Спикер Совфеда призвала решить проблему импортозамещения гвоздей в немедленном порядке. Малый и средний бизнес, по ее мнению, в данной отрасли мог бы налаженным производством полностью удовлетворить спрос в стране на данный товар.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Матвиенко потребовала импортозамещения гвоздей

Сегодня, 10:48

Хазин предложил украинцев отправлять в Сибирь после спецоперации

9-04-2022, 13:18

Половина граждан РФ столкнулась с нехваткой продуктов на фоне санкций

8-04-2022, 09:43

Петербург вошёл в число лидеров по снижению стоимости аренды квартир

7-04-2022, 15:13

«Лукойл» может остановить свои заводы из-за избытка продукции

7-04-2022, 11:18

В Санкт-Петербурге из-за санкций закрыли кинотеатр в ТЦ «Атлантик Сити»

6-04-2022, 12:13

Миллиардер Владимир Лисин заявил, что расчет за товары в рублях выкинет его компанию с зарубежных рынков

5-04-2022, 13:08

Петербург занял одну из лидирующих позиций по задолженности предприятий перед своими сотрудниками

29-03-2022, 22:48

Руководство Петербурга рассматривает вопрос перевода в рубли расчётов с арендаторами городской недвижимости

28-03-2022, 18:53

Немецкий министр Хаук призвал граждан мерзнуть назло Путину

28-03-2022, 17:53

Губернатор Санкт-Петербурга заявил о том, что потребительский ажиотаж начал спадать

27-03-2022, 22:03

В администрации Санкт-Петербурга заявили о задержке поставок автобусных запчастей

18-03-2022, 19:03

В Украине заявили о бегстве инструкторов НАТО из страны

18-03-2022, 16:53

Губернатор Санкт-Петербурга попросил жителей сообщать ему о завышенных ценах

13-03-2022, 14:08

«Центр сместится». Сможет ли Запад обойтись без российских металлов

12-03-2022, 13:08

DWN: власти Китая запускают в Азии процесс отказа от доллара США

11-03-2022, 15:13

Хуаньцю шибао: Вашингтон разыгрывают спектакль с отказом от российских энергоресурсов

11-03-2022, 11:33

Эксперт: Мир стоит на пороге большой войны и обвала рынка акций США на 85%

6-03-2022, 20:23

В США считают лицемерными антироссийские санкции

3-03-2022, 12:33

Цены в петербургских автосалонах стремительно растут на фоне почти прекратившихся поставок автомобилей

1-03-2022, 16:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Ракетный крейсер «Москва» затонул после передачи сигнала SOS под Одессой
  • Сегодня, 12:48

Ракетный крейсер «Москва» затонул после передачи сигнала SOS под Одессой

Флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер «Москва» - затонул минувшей ночью в акватории Черного моря. Об этом пишет издание Smolnarod.ru. В

Нужна была Украина в ЕС? Нет. Украина и сейчас никому не нужна — Евгений Пригожин
  • 12-04-2022, 18:09

Нужна была Украина в ЕС? Нет. Украина и сейчас никому не нужна — Евгений Пригожин

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ на запрос немецкого портала T-online российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Журналист

CNN: Огромная колонна БТР и грузовиков РФ направляется в Донбасс из Ростовской области
  • Вчера, 09:38

CNN: Огромная колонна БТР и грузовиков РФ направляется в Донбасс из Ростовской области

В Ростовской области огромная колонна военной техники направляется в сторону Донбасса. Об этом сообщила американская телекомпания CNN, уточнив, что в

Эксперт Баранец объяснил, зачем в Мариуполь доставили самые тяжелые минометы в мире 2С4 «Тюльпан»
  • 12-04-2022, 09:23

Эксперт Баранец объяснил, зачем в Мариуполь доставили самые тяжелые минометы в мире 2С4 «Тюльпан»

В СМИ появились снимки, на которых запечатлен момент прибытия в Мариуполь 240-мм самоходных минометов особой мощности резерва Верховного

Украина получит тяжелое оружие, которое Запад раньше не поставлял
  • 12-04-2022, 10:38

Украина получит тяжелое оружие, которое Запад раньше не поставлял

Еврокомиссия одобрила очередной пакет военной помощи Украине в размере 500 млн евро. Ожидается, что украинская армия получит от стран Запада оружие,

Зеленский попросил у Запада тяжелую артиллерию, бронетехнику и самолеты
  • Вчера, 19:33

Зеленский попросил у Запада тяжелую артиллерию, бронетехнику и самолеты

Украинская армия нуждается в бронетехнике и тяжелой артиллерии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который также попросил у Запада

Новости партнеров
Новости партнеров
Военкоры потребовали от командования ВС РФ сменить тактику
  • Сегодня, 18:33

Военкоры потребовали от командования ВС РФ сменить тактику

Находящиеся в Донбассе военкоры призывают командование ВС РФ изменить военную тактику. Так, репортер ВГТРК Александр Сладков раскритиковал власти

Под Петербургом четырёхлетний ребёнок стал жертвой нападения собачьей стаи
  • 12-04-2022, 11:08

Под Петербургом четырёхлетний ребёнок стал жертвой нападения собачьей стаи

В одной из деревень Гатчинского района на ушедшего из дома мальчика напала стая собак. Пострадавшему ребёнку пришлось вызывать скорую. Сегодня стало

Бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе воюет за Украину в составе иностранного легиона
  • 12-04-2022, 12:18

Бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе воюет за Украину в составе иностранного легиона

На стороне Украины в составе одного из иностранных легионов воюет бывший вице-премьер Грузии Георгий Барамидзе. Об этом рассказал в своем

Кургинян призвал к ротации элит
  • Сегодня, 09:08

Кургинян призвал к ротации элит

Русский народ должен проснуться и понять, насколько серьезным является противник, с которым Россия ведет борьбу на Украине. Такое заявление сделал