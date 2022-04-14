«Сотрудник Центробанка» лишил пенсионерку из Санкт-Петербурга пяти миллионов

Сегодня появилась информация об ещё одной жертве мошенников, наживающихся на обмане пожилых жителей Северной столицы. Накануне около часа ночи за помощью к правоохранителям обратилась семидесятилетняя петербурженка, проживающая на Российском проспекте, которая из-за излишней доверчивости лишилась своих сбережений.

По предварительным данным, пенсионерка сообщила полицейским о том, что в начале года на её мобильный телефон позвонил неизвестный человек, представившийся сотрудником Центробанка. Звонивший напугал собеседницу рассказами о якобы намерениях неких лиц выставить её квартиру под залог. Для того, чтобы обезопасить собственность, «сотрудник» предложил женщине передать курьеру пять миллионов рублей.

В течение трёх с лишним месяцев потерпевшая по частям отдавала деньги, пока не сообразила, что стала жертвой аферистов.

По заявлению пенсионерки возбуждено уголовное дело.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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