Музыкант и певец Jaffa снялся в популярном историческом турецком сериале «Основание: Осман»

Шамиль Джафаров, известный под псевдонимом Jaffa, получил роль в историческом турецком проекте «Основание: Осман» («Kurulus: Osman»). Этот сериал покоряет многие рейтинги, как среди зрителей, так и среди критиков и является сиквелом другого очень популярного проекта – «Воскресший Эртугрул» («Dirilis: Ertugrul»). Картина повествует о судьбе Османа I, его жизни, испытаниях и о становлении его империи.

Динамичный сценарий, зрелищные сцены, аутентичные костюмы и декорации, - все это оставляет яркий отпечаток в сознании, буквально перенося зрителя в эпоху описываемых событий. Действительно, на полную историчность «Основание: Осман» претендовать все-таки не может, однако это ничуть не портит впечатление от картины.

Jaffa снялся в 3 сезоне сериала в роли Альпа Шамиля (создатели картины решили дать персонажу настоящее имя певца) – верного война Осман-бея, который во всех сражениях следует за своим господином.

Певец впервые появится на экранах в 90 серии и надолго останется со зрителями.

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