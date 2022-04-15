Глава Минэкономики Германии призвал экономить на энергии, чтобы не зависеть от РФ

Германия будет экономить электроэнергию, чтобы снизить зависимость от России.

С призывом начать экономнее расходовать электричество обратился к согражданам глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. Он также советовал немцам пользоваться чаще поездами и велосипедами вместо автомобилей. По его словам, используя автомобили реже, немцы помогут сократить объемы энергоносителей, которые приходится Германии закупать у России.

«Немцы должны начать экономить энергию уже сейчас, чтобы стать более независимыми от российского ископаемого топлива. Германия находится под давлением, вынуждая себя отказаться от российского газа и нефти, поскольку критики говорят, что доходы от этого обеспечивают Москву жизненно важными средствами для ведения спецоперации», — сказал Хабек.

Ранее в Германии главы трех парламентских комитетов Германии призвали Евросоюз быстрее ввести эмбарго на нефть из России. О планах как можно быстрее отказаться от российских энергоресурсов в Европе заговорили активно после того как РФ начала 24 февраля «военную спецоперацию» на территории Украины.

По оценкам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, из-за уже введенных против России санкций инфляция вырастет до 20% и будет усиливаться, если санкции ужесточатся далее.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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