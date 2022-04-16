Авиабомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 РФ разрушены подземелья «Азовстали»

Россия нанесла удары бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по Мариуполю, разрушая в том числе здания завода «Азовсталь».

О разрушениях подземных галерей и коридоров этого предприятия сообщили военные ВСУ, которые попали в плен, пишет Военное обозрение.

Сообщается, что российская авиация сбросила по «Азовстали» в Мариуполе до 50 авиабомб большого калибра, включая ФАБ-500 и ФАБ-3000.

Украинские войска продолжают удерживать часть города «Мариуполь», в том числе некоторые корпуса предприятия «Азовсталь». На его территории множество катакомб, в которых продолжают скрываться украинские военные.

Пленные рассказали, что удары авиабомбами разрушили подземные переходы, лишив возможности подразделения переходить из одной части города в другую. К тому же под завалами может находиться некоторое количество бойцов. Точной информации о том, сколько их осталось в подземных галереях, нет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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