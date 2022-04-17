Военные ДНР атакуют ВСУ на «Азовстали» десятками необычных боеприпасов

Находящиеся в Донбассе военкоры призывают командование ВС РФ изменить военную тактику. Так, репортер ВГТРК Александр Сладков раскритиковал власти
Россия нанесла удары бомбами ФАБ-500 и ФАБ-3000 по Мариуполю, разрушая в том числе здания завода «Азовсталь». О разрушениях подземных галерей и
О боях в Мариуполе и применении там необычного вооружения, рассказали бойцы ДНР. Сейчас бои в этом городе идут вокруг корпусов завода «Азовсталь»,
Доктор военных наук Константин Сивков считает потерю «Москвы» невосполнимой. Эксперт обосновал свою точку зрения в беседе с НСН . Ракетный крейсер
Не исключено, что удар по флагману Черноморского флота ВМФ РФ был нанесен украинцами с помощью противокорабельной ракеты типа AGM-119 Penguin
Около 19 часов вечера в западной части воздушного пространства Румынии был замечен американский военный патрульно-разведывательный противолодочный
Журналист из Российской Федерации Александр Коц сообщил сегодня информацию о том, что на территорию Украины, с высокой степенью вероятности, могли
Об угрозе у западных границ России в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что на
Сегодня появилась информация об ещё одной жертве мошенников, наживающихся на обмане пожилых жителей Северной столицы. Накануне около часа ночи за
Затопление крейсера «Москва» может повысить моральный дух противника и ударить по имиджу российских Вооруженных сил. Так считает гендиректор
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