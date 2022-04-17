Военные ДНР атакуют ВСУ на «Азовстали» десятками необычных боеприпасов

О боях в Мариуполе и применении там необычного вооружения, рассказали бойцы ДНР.

Сейчас бои в этом городе идут вокруг корпусов завода «Азовсталь», которые удерживают ВСУ.

Подразделения ДНР получили различное вооружение и сейчас используют его для ударов по позициям противника. Достаточно эффективно, по их словам, показали себя беспилотники. Применяются в боях и т.н. «фарфоровые» боеприпасы. По сути это граната, которую сбрасывают в фарфоровой емкости. Так граната получает защиту и не взрывается, пока долетит до цели, пишет Авиа.Про.

Журналисты проекта WarGonzo рассказывают, что идут в Мариуполе мероприятия по выявлению огневых точек противника.

«Ребята из 1-го СпН НМ ДНР научились использовать коптеры не только для сбора разведданных и корректировки огня, но и в роли «ударных» БПЛА. К дрону прикрепляется сбрасывающий механизм, к нему цепляется фарфоровая кружка с возведенной (то есть без чеки) гранатой внутри. При попадании в цель кружка разбивается, а граната детонирует», - отмечают в WarGonzo.

Схожую тактику уже использовали в Афганистане. Но тогда вместо фарфоровой кружки гранату помещали в обычный граненый стакан. Тогда этот прием называли «афганский тюльпан».

Отметим, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил об опасности затяжного конфликта для России. В такой ситуации, по его словам, Запад сможет реализовать все свои планы по РФ, поскольку продолжится изоляция России и давление на ее экономику. При этом Украина и далее будет получать вооружение, чтобы ослабить российские войска.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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