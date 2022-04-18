Коротченко рассказал, каких целей уже достигла РФ в ходе спецоперации на Украине

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал о том, каких целей достигла Россия в ходе «военной спецоперации» на территории Украины.

Он подчеркнул, что российские войска продолжают ежедневно уничтожать военный потенциал Украины, передает Украина.ру. И это, по его словам, является главной целью «военной спецоперации». Уничтожается вооружение, техника, склады с горючим и боеприпасами. Ракетные удары наносятся по складам, системам ПВО.

«Вторая задача — это воспрепятствование поступления на территорию Украины западного оружия с территории стран-членов НАТО и уничтожение центров и пунктов подготовки военных», - заявил Коротченко.

Третей целью он назвал уничтожение группировки ВСУ. По его словам, наиболее опытные украинские военные сражаются в Мариуполе и Донбассе. Поэтому РФ сосредоточила свои войска там, чтобы разрушить эту группировку.

Он добавил, что нет задачи завершить «военную спецоперацию» в ближайшие дни. Важно реализовать поставленные цели.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Запад встал на сторону Украины и продолжает поставлять ей оружие, в том числе наступательное тяжелое вооружение.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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