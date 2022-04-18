Петербургу выделяют более миллиарда рублей на поддержку рынка труда

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Петербургу выделяют более миллиарда рублей на поддержку рынка труда
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

На сегодняшнем совещании губернатора Санкт-Петербурга с членами городского правительства была озвучена информация о том, что в две тысячи двадцать втором году федеральный бюджет выделит более миллиарда рублей на поддержание рынка труда в Северной столице. В прошлом году на те же цели город получил из государственной казны сто семьдесят три миллиона рублей.

На начало текущего года уровень безработицы в Санкт-Петербурге составил 1,4%. В две тысячи двадцатом году этот показатель, согласно статистике, равнялся 3,2%. По данным прошлой недели, на бирже труда были зарегистрированы менее семнадцати тысяч жителей.

По информации руководства города, в начале прошлого года безработными числились  более девяноста тысяч петербуржцев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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