Офицер из ДНР о штурме «Азовстали»: эту ошибку совершили все военачальники

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Офицер из ДНР о штурме «Азовстали»: эту ошибку совершили все военачальники
Украина
Фото из открытых источников

Президент РФ Владимир Путин распорядился заблокировать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, а не штурмовать его.

Это решение в сложившейся ситуации является единственно верным, заявляет военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным «Ситх», передает МК.

По словам военного, российский лидер оценил ситуацию, перенаправил боевые подразделения на более важные участки, понимая, что штурм завода может повлечь ненужные потери в рядах ВС РФ и НМ ДНР.

Путин накануне распорядился заблокировать промышленную зону «так, чтобы ни одна муха не пролетела». Те украинские военные, которые оказались там, рано или поздно погибнут без поддержки или будут вынуждены сдаться, поскольку у них заканчиваются не только боеприпасы, но и еда и лекарства.

Штурмовать же «Азовсталь» сложно из-за больших подземных коридоров, которые можно сравнить даже с катакомбами. Штурм такого объекта мог повлечь ненужные потери среди наиболее эффективных подразделений, считает боец из ДНР. К тому же это потерянное время, поскольку другие районы Мариуполя вокруг «Азовстали» уже контролируются российскими войсками.

«Проводить штурм «Азовстали» было ошибочным, но эту ошибку все совершили российские военачальники, которые командовали на данном направлении «военной спецоперацией», - заявил «Ситх».

Войска, которые освободились, РФ сможет направить на подкрепление тем силам, которые ведут бои за выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны и далее поставляют вооружение Украине, планируя втянуть РФ в затяжной конфликт, чтобы ослабить ее военную мощь и разрушить экономику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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