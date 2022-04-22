Офицер из ДНР о штурме «Азовстали»: эту ошибку совершили все военачальники

Смольный вновь отметил, что власти Санкт-Петербурга якобы готовы содействовать развитию IT-отрасли в городе. Об этом заявил вице-губернатор Алексей
Граффити в поддержку специальной операции России на Украине исчезло с Лиговского проспекта Санкт-Петербурга. Патриотический рисунок закрасили
Причина срыва транспортной реформы в Санкт-Петербурге заключается в непрофессионализме администрации Смольного. Такое мнение выразил представитель
Военнослужащие Украины, которые пребывают в промышленной зоне металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, резко сменили свою тактику.
Ряд неустановленных стран прибегли к использованию средства радиоэлектронной борьбы с целью создания помех в работе спутниковых систем. Об этом стало
Александр Розенбаум не стал давать согласие на выдвижение своей персоны РОО мастеров декоративно-прикладного искусства «Палата ремёсел» кандидатом на
Украинской группировке грозит окружение российскими войсками. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на ряд источников, знакомых с подробностями боев и
Российские войска заблокировали Мариуполь и Украина не имеет ресурсов для того, чтобы деблокировать своих военных, которые та остались. Об этом
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев разъяснил, как защитить Крымский мост от ракетного удара со стороны Украины. По его словам, у ВСУ
Президент РФ Владимир Путин распорядился заблокировать территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, а не штурмовать его. Это решение в сложившейся
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