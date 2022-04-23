В Петербурге неизвестные, кинувшие с верхнего этажа стеклянную банку, попали в голову восьмилетнему ребёнку

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В Петербурге неизвестные, кинувшие с верхнего этажа стеклянную банку, попали в голову восьмилетнему ребёнку
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня появилась информация о том, что в Петербурге на голову ребёнка упала стеклянная банка, скинутая неизвестными с верхнего этажа многоквартирного дома. О произошедшем ЧП сообщили осведомлённые источники со ссылкой на маму восьмилетнего мальчика.

Как рассказала женщина, маленький петербуржец вместе с братом и бабушкой возвращались домой после занятий в школе. Инцидент произошёл возле первого корпуса дома номер двадцать пять по улице Шаврова. По сведениям сотрудников регионального главка МВД, пострадавшего несовершеннолетнего отправили на госпитализацию. Медики сочли его состояние удовлетворительным.

Со слов петербурженки, проживающие в доме люди неоднократно жаловались на летящие из окон бутылки, но, как она утверждает, никакой реакции представителей правоохранительных органов никто до сих пор так и не дождался.  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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