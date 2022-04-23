В Петербурге неизвестные, кинувшие с верхнего этажа стеклянную банку, попали в голову восьмилетнему ребёнку

Граффити в поддержку специальной операции России на Украине исчезло с Лиговского проспекта Санкт-Петербурга. Патриотический рисунок закрасили
Причина срыва транспортной реформы в Санкт-Петербурге заключается в непрофессионализме администрации Смольного. Такое мнение выразил представитель
Небольшие IT-компании могут остаться без госконтрактов из-за существующей системы их заключения. Такое мнение выразил руководитель предприятия Pitch
Передовой отряд «вагнеровцев» численностью в 200 человек направляется к поселку Новобахмутовка. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил
Ряд неустановленных стран прибегли к использованию средства радиоэлектронной борьбы с целью создания помех в работе спутниковых систем. Об этом стало
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на одном из украинских каналов рассказал о том, в чем суть дальнейших действий ВСУ. В
Военный журналист Александр Сладков рассказал о том, как далее могут развивать наступление российские войска на территории Украины. Он сообщил, что
В Daily Mail заявили о том, что Москва даже после «аннексии» Крыма закупала военную технику у Франции и Германии. По оценкам европейских экспертов, с
Минобороны РФ сообщило о том, что российские войска готовятся ввести в бой за Донбасс основные силы. РФ перешла ко второму этапу «военной
Александр Розенбаум не стал давать согласие на выдвижение своей персоны РОО мастеров декоративно-прикладного искусства «Палата ремёсел» кандидатом на
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