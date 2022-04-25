В Невском районе Санкт-Петербурга после сильного хлопка вылетели стёкла на двух этажах

Передовой отряд «вагнеровцев» численностью в 200 человек направляется к поселку Новобахмутовка. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на одном из украинских каналов рассказал о том, в чем суть дальнейших действий ВСУ. В
В Daily Mail заявили о том, что Москва даже после «аннексии» Крыма закупала военную технику у Франции и Германии. По оценкам европейских экспертов, с
В распространенном заявлении Еврокомиссии содержится предложение о создании в ЕС хранилища доказательств военных преступлений в Украине. С этой целью
Военный журналист Александр Сладков рассказал о том, как далее могут развивать наступление российские войска на территории Украины. Он сообщил, что
Историк Семен Багдасаров полагает, что Турция готовится к масштабным военным действиям в Сирии. Так он прокомментировал решение Анкары закрыть свое
Сегодня утром очевидцы сообщили подробности ЧП, произошедшего в первом корпусе дома номер двадцать два на Товарищеском проспекте в Невском районе
Российские войска осуществляют массированный обстрел территорий на востоке и западе от Гуляйполя. Под огнем оказались позиции ВСУ между Малиновкой и
Владимир Зеленский поставил свои условия Российской Федерации. Президент Украины соединяет дальнейший ход переговоров с проведением референдумов о
Сегодня появилась информация о том, что в Петербурге на голову ребёнка упала стеклянная банка, скинутая неизвестными с верхнего этажа
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