В Невском районе Санкт-Петербурга после сильного хлопка вылетели стёкла на двух этажах

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В Невском районе Санкт-Петербурга после сильного хлопка вылетели стёкла на двух этажах
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня утром очевидцы сообщили подробности ЧП, произошедшего в первом корпусе дома номер двадцать два на Товарищеском проспекте в Невском районе Петербурга. Там после сильного хлопка на двух этажах многоквартирного дома вылетели стёкла из окон.

По уточнённым данным, инцидент произошёл около трёх часов ночи, пострадали квартиры на восьмом и девятом этажах. До самого утра на месте происшествия работали сотрудники МЧС и правоохранители.

Согласно предварительной информации, неизвестный положил неустановленный предмет на лестничную площадку возле квартиры тридцатипятилетнего местного жителя, после этого произошёл хлопок. Судя по всему, злоумышленник оставил в парадном мощную петарду.

Есть версия, что хозяин пострадавшей квартиры состоит в одном из пранкерских сообществ, которое намеревался покинуть, вследствие чего получал угрозы от своих товарищей. Сейчас эта информация проверяется.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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