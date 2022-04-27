В рамках дела о взрыве в петербургской многоэтажке задержали четвёртого подозреваемого

Политолог Денис Денисов рассказал о проблемах, которые могут начаться у Сербии из-за давления Запада. Сейчас, по его словам, западные страны пытаются
Первый этап транспортной реформы в Санкт-Петербурге реализуется уже практически месяц, однако организация движения наземного общественного транспорта
Россия планировала изначально разгромить украинские войска на юго-востоке Донбасса, но была вынуждена изменить свои цели. Об этом заявил отставной
Немецкий журнал Compact сообщает, что конференция сотрудников военных ведомств из разных стран мира, которая проходит на американской базе Рамштайн в
В распространенном заявлении Еврокомиссии содержится предложение о создании в ЕС хранилища доказательств военных преступлений в Украине. С этой целью
Сегодня утром очевидцы сообщили подробности ЧП, произошедшего в первом корпусе дома номер двадцать два на Товарищеском проспекте в Невском районе
США стремятся ослабить Россию, втянув ее в затяжной вооруженный конфликт, пишет журналист издания The New York Times Дэвид Сангер. Так он
26 апреля украинские военные нанесли удар по острову Змеиный, сообщило оперативное командование «Юг». Если судить по последним спутниковым снимкам,
Военкор Александр Сладков заявил о том, что России необходимо нанести удары по всем мостам, через которых осуществляется переброска оружия, которое
Еще одним крупным поставщиком оружия помимо США является Польша. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF руководитель канцелярии главы польского
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