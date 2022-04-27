В рамках дела о взрыве в петербургской многоэтажке задержали четвёртого подозреваемого

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В рамках дела о взрыве в петербургской многоэтажке задержали четвёртого подозреваемого
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сотрудники правоохранительных органов доставили в Северную столицу четырёх граждан, причастных, по мнению следствия, ко взрыву пиротехнического устройства возле квартиры тридцатипятилетнего жителя Петербурга.

Как сообщают источники, шестнадцатилетний исполнитель, его сестра и их двадцатилетний сосед были задержаны в мини-отеле, расположенном на Каширском шоссе в Москве. Помимо троицы, полицейские задержали двадцатисемилетнюю знакомую предполагаемых соучастников преступления.

Как считает следствие, школьник получил заказ на исполнение взрыва через один из мессенджеров. Несовершеннолетний исполнитель получил подробную инструкцию, вплоть до места приобретения пиротехники. Двадцать второго числа парень приехал в город со своей знакомой для изучения обстановки. Через день молодой человек в балаклаве пришёл на место инцидента, установил фейерверк возле указанной квартиры и поджёг фитиль. В это время его сообщница вела видеосъёмку последствий проведённой акции. После отправки видео заказчику, тот передал молодым людям двести тысяч рублей. Ещё один из задержанных выступил при этом в роли посредника при передаче денег.

Напомним, что в результате действия пиротехнического устройства, обломками были повреждены два автомобиля и выбиты окна на двух этажах многоквартирного дома по Товарищескому проспекту. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство, совершённое общеопасным способом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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