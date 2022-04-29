Сивков: Через пару недель Донецкая группировка окажется в котле

Британское издание The Guardian пишет о том, что переломный момент на территории Украины может произойти уже в мае. По мнению западных аналитиков,
Уже в июне ВСУ перейдут в наступление, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он сказал 27 апреля, то есть через
Социолог Максим Шугалей обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с острыми вопросами о состоянии Северной столицы. Хватит ли у
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил перед депутатами городского Законодательного Собрания, отчитавшись о результатах работы за 2021
Первый этап транспортной реформы в Санкт-Петербурге реализуется уже практически месяц, однако организация движения наземного общественного транспорта
Немецкий журнал Compact сообщает, что конференция сотрудников военных ведомств из разных стран мира, которая проходит на американской базе Рамштайн в
26 апреля украинские военные нанесли удар по острову Змеиный, сообщило оперативное командование «Юг». Если судить по последним спутниковым снимкам,
Глава комитета по обороне Государственной думы, генерал-полковник Андрей Картаполов полагает, что Генштаб ВС РФ планирует вскоре уничтожить все
Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что российские войска разгромят крупнейшую группировку ВСУ в ближайшие две-три недели. На Донбассе
Сотрудники правоохранительных органов доставили в Северную столицу четырёх граждан, причастных, по мнению следствия, ко взрыву пиротехнического
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