Сивков: Через пару недель Донецкая группировка окажется в котле

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Сивков: Через пару недель Донецкая группировка окажется в котле
Украина
Военный эксперт Константин Сивков

Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что российские войска разгромят крупнейшую группировку ВСУ в ближайшие две-три недели.

На Донбассе Украина собрала свою самую мощную группировку, которая ведет бои, занимая специально подготовленные укрепрайоны. Но российские войска, подчеркнул Сивков, стирают укрепления ВСУ. По его мнению, оборона украинских военных уже существенно просела, так как их позиции постоянно атакуют с воздуха, а также громят артиллерией.

«Пошло продвижение союзных войск РФ и ЛДНР на Краматорск с северного и южного направлений. Через пару недель Донецкая группировка в 90 тыс. человек окажется в котле. Затем ее либо по частям уничтожат, либо возьмут в плен», — комментирует Константин Сивков.

Россия начала «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Силы РФ атакуют Украину не только на земле. Осуществляются удары с воздуха, а также не прекращаются ракетные атаки по всей территории Украины.

Западные страны обвинили Россию в том, что она пытается захватить Украину и этим объясняют передачу Киеву вооружения. Его Украина уже получает с разных уголков мира, а не только от США или из Европы. В Вашингтоне говорят о том, что намерены ослабить военную мощь РФ, в том числе и через экономическое давление.

На фоне этих событий решили ускорить вступление в НАТО Швеция и Финляндия. Они намерены подать заявку на включение в блок уже в ближайшее время, и, возможно, это произойдет в мае. После этого протяженность сухопутной границы НАТО и РФ увеличится еще более чем на 1,2 тыс. километров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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