В Челябинской области торговые точки перестали выдавать бумажные чеки из-за

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В Челябинской области торговые точки перестали выдавать бумажные чеки из-за
Экономика
Фото из открытых источников

В Челябинской области АЗС и торговые точки перестали выдавать бумажные чеки. Некоторые продавцы спрашивают потребителей, нужен ли им бумажный чек, другие пробивают покупки без разъяснений, пишет 74.ru.

По словам предпринимателей, это обусловлено подорожанием кассовой ленты, удобством электронных документов. Но что делать, если надо вернуть покупку или проверить, правильно ли пробили товар?

Отказываться от бумажных чеков начали еще в марте, так как из-за введенных санкций резко подскочила в цене бумажная лента, используемая в кассовых аппаратах. Как известно, чековую ленту завозили из Европы. Ее выпускают и в России, но в производстве используют зарубежное химическое сырье.

Ранее крупные торговые сети призывали своих клиентов отказаться от бумаги. В конце минувшего года сеть «Лента» начала кампанию по переводу бумажных чеков. Как подчеркнули представители «Ленты», отказ от бумажных чеков окажет благотворное влияние на экологию, снизит время обслуживания и сделает покупки более удобными. 

Отказаться от бумажных чеков можно на кассе или в мобильном приложении. После отказа чеки будут приходить на электронную почту, а купоны начнут отображаться в мобильном приложении.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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