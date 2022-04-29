В Челябинской области торговые точки перестали выдавать бумажные чеки из-за

В Челябинской области АЗС и торговые точки перестали выдавать бумажные чеки. Некоторые продавцы спрашивают потребителей, нужен ли им бумажный чек, другие пробивают покупки без разъяснений, пишет 74.ru .

По словам предпринимателей, это обусловлено подорожанием кассовой ленты, удобством электронных документов. Но что делать, если надо вернуть покупку или проверить, правильно ли пробили товар?

Отказываться от бумажных чеков начали еще в марте, так как из-за введенных санкций резко подскочила в цене бумажная лента, используемая в кассовых аппаратах. Как известно, чековую ленту завозили из Европы. Ее выпускают и в России, но в производстве используют зарубежное химическое сырье.

Ранее крупные торговые сети призывали своих клиентов отказаться от бумаги. В конце минувшего года сеть «Лента» начала кампанию по переводу бумажных чеков. Как подчеркнули представители «Ленты», отказ от бумажных чеков окажет благотворное влияние на экологию, снизит время обслуживания и сделает покупки более удобными.

Отказаться от бумажных чеков можно на кассе или в мобильном приложении. После отказа чеки будут приходить на электронную почту, а купоны начнут отображаться в мобильном приложении.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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