Расследуя угон раритетной иномарки, полицейские Петербурга задержали компанию с богатым криминальным опытом и серьёзным спецоборудованием

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Расследуя угон раритетной иномарки, полицейские Петербурга задержали компанию с богатым криминальным опытом и серьёзным спецоборудованием
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Накануне около девяти часов утра к правоохранителям Красносельского района обратился пятидесятидевятилетний петербуржец, рассказавший о том, что неизвестные злоумышленники похитили его «Мерседес» тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года выпуска. Стоимость машины, угнанной от одного из домов по улице Десантников, хозяин оценил в два миллиона рублей.

Полицейские возбудили дело о краже в особо крупном размере. Вечером того же дня угнанный автомобиль с повреждениями был обнаружен на Ленинградской улице и отправлен на спецстоянку.

Спустя несколько часов трое подозреваемых в угоне граждан были задержаны. Двое из задержанных ранее неоднократно имели дело с представителями закона: в «послужном списке» мужчин числятся кражи, вымогательство, мошенничество, грабёж и разбой. При осмотре авто, на которых передвигались подозреваемые, сотрудники полиции нашли спецоборудование, подавляющее сигнализацию и запускающее двигатель, ключи, брелоки, электронный ключ и сим-карты.

Сейчас идёт проверка задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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