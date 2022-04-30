Стали известны причины исчезновения надписи Zamestim в Петербурге

Image 16+
Стали известны причины исчезновения надписи Zamestim в Петербурге
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Сегодня стали известны причины исчезновения надписи Zamestim, установка которой вызвала определённый резонанс не только в Санкт-Петербурге, но и среди пользователей Интернета. Как оказалось, инсталляции пострадала в результате действий группы молодых людей.

Согласно сообщениям источников, в пятницу ночью правоохранители Северной столицы получили информацию о повреждении арт-объекта, размещённого на Малой Конюшенной улице. Патрульные, осмотревшие место инцидента, выявили повреждения одной из букв. Там же ими была задержана компания, состоящая из двух парней и двух девушек, возрастом от двадцати одного года до двадцати девяти лет.

Задержанных отправили в отделение полиции, их действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на одном из зданий. Судя по кадрам видеозаписи, всего в разрушении инсталляции принимали участие пять человек

В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Стали известны причины исчезновения надписи Zamestim в Петербурге

Сегодня, 14:48

Расследуя угон раритетной иномарки, полицейские Петербурга задержали компанию с богатым криминальным опытом и серьёзным спецоборудованием

Вчера, 21:38

В рамках дела о взрыве в петербургской многоэтажке задержали четвёртого подозреваемого

27-04-2022, 21:08

Пашковский отметил низкие темпы реализации транспортной реформы в Санкт-Петербурге

27-04-2022, 17:24

В Невском районе Санкт-Петербурга после сильного хлопка вылетели стёкла на двух этажах

25-04-2022, 10:33

В Петербурге неизвестные, кинувшие с верхнего этажа стеклянную банку, попали в голову восьмилетнему ребёнку

23-04-2022, 14:28

«Сотрудник Центробанка» лишил пенсионерку из Санкт-Петербурга пяти миллионов

14-04-2022, 16:18

Под Петербургом четырёхлетний ребёнок стал жертвой нападения собачьей стаи

12-04-2022, 11:08

В Невском районе Санкт-Петербурга бригада скорой помощи госпитализировала из школы пьяного четвероклассника

5-04-2022, 14:53

Руководителя компании, строившей перинатальный центр в Ленинградской области, будут судить за кражу 700 миллионов рублей

1-04-2022, 11:33

Петербуржец, неоднократно привлекаемый за нарушения ПДД, сбил пятилетнего ребёнка

31-03-2022, 19:38

Петербургский суд снял наказание со строителя «Крестов-2», раздавшего взяток на сумму в 388 миллионов

29-03-2022, 15:38

Петербургская блогерша, раздевшаяся на фоне Исаакиевского собора, отработает 180 часов на обязательных работах

28-03-2022, 20:48

Петербургский грузчик «пообщался» с соседом, используя молоток

28-03-2022, 17:18

Правоохранители Санкт-Петербурга возбудили очередное дело о реабилитации нацизма

25-03-2022, 13:48

Жительница Петербурга, ударившая ножом возлюбленного, вышла за него замуж

24-03-2022, 22:58

Таможенники Петербурга возбудили уголовное дело за попытку вывоза пулемётной ленты

23-03-2022, 17:53

В Ленинградской области сотрудники Росгвардии за десяток минут поймали молодых людей, попытавшихся утащить из магазина терминал оплаты

21-03-2022, 16:23

В Петербурге завели уголовное дело по факту поджога патриотической иномарки

19-03-2022, 19:03

Посетитель итальянского ресторана в Петербурге спрятался в туалете и грозился взорвать заведение

17-03-2022, 19:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
The Guardian: Переломный момент в Украине произойдет в мае
  • 28-04-2022, 12:23

The Guardian: Переломный момент в Украине произойдет в мае

Британское издание The Guardian пишет о том, что переломный момент на территории Украины может произойти уже в мае. По мнению западных аналитиков,

Алексей Арестович: в июне ВСУ перейдут в наступление
  • 28-04-2022, 07:33

Алексей Арестович: в июне ВСУ перейдут в наступление

Уже в июне ВСУ перейдут в наступление, заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. Об этом он сказал 27 апреля, то есть через

Глава Петербурга выдал провал транспортной реформы за достижение
  • 28-04-2022, 21:12

Глава Петербурга выдал провал транспортной реформы за достижение

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил перед депутатами городского Законодательного Собрания, отчитавшись о результатах работы за 2021

Беглов под вопросом: Шугалей озвучил список острых тем для губернатора Петербурга
  • 28-04-2022, 10:18

Беглов под вопросом: Шугалей озвучил список острых тем для губернатора Петербурга

Социолог Максим Шугалей обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с острыми вопросами о состоянии Северной столицы. Хватит ли у

Стало известно о ком говорил губернатор Беглов, рассказывая про «полукриминальных товарищей»
  • Вчера, 18:00

Стало известно о ком говорил губернатор Беглов, рассказывая про «полукриминальных товарищей»

Петербургский губернатор Александр Беглов заявил о попытках одного известного бизнесмена и его «полукриминальных товарищей» монополизировать рынок

Пашковский отметил низкие темпы реализации транспортной реформы в Санкт-Петербурге
  • 27-04-2022, 17:24

Пашковский отметил низкие темпы реализации транспортной реформы в Санкт-Петербурге

Первый этап транспортной реформы в Санкт-Петербурге реализуется уже практически месяц, однако организация движения наземного общественного транспорта

Новости партнеров
Новости партнеров
Картаполов: Генштаб ВС РФ планирует уничтожить поставки западного оружия на территории Украины
  • 28-04-2022, 13:38

Картаполов: Генштаб ВС РФ планирует уничтожить поставки западного оружия на территории Украины

Глава комитета по обороне Государственной думы, генерал-полковник Андрей Картаполов полагает, что Генштаб ВС РФ планирует вскоре уничтожить все

Командование ВСУ заявило о нанесении удара по острову Змеиный
  • 27-04-2022, 22:33

Командование ВСУ заявило о нанесении удара по острову Змеиный

26 апреля украинские военные нанесли удар по острову Змеиный, сообщило оперативное командование «Юг». Если судить по последним спутниковым снимкам,

Сивков: Через пару недель Донецкая группировка окажется в котле
  • Вчера, 08:08

Сивков: Через пару недель Донецкая группировка окажется в котле

Военный эксперт Константин Сивков заявил о том, что российские войска разгромят крупнейшую группировку ВСУ в ближайшие две-три недели. На Донбассе

В Челябинской области торговые точки перестали выдавать бумажные чеки из-за
  • Вчера, 09:43

В Челябинской области торговые точки перестали выдавать бумажные чеки из-за

В Челябинской области АЗС и торговые точки перестали выдавать бумажные чеки. Некоторые продавцы спрашивают потребителей, нужен ли им бумажный чек,