Стали известны причины исчезновения надписи Zamestim в Петербурге

Сегодня стали известны причины исчезновения надписи Zamestim, установка которой вызвала определённый резонанс не только в Санкт-Петербурге, но и среди пользователей Интернета. Как оказалось, инсталляции пострадала в результате действий группы молодых людей.

Согласно сообщениям источников, в пятницу ночью правоохранители Северной столицы получили информацию о повреждении арт-объекта, размещённого на Малой Конюшенной улице. Патрульные, осмотревшие место инцидента, выявили повреждения одной из букв. Там же ими была задержана компания, состоящая из двух парней и двух девушек, возрастом от двадцати одного года до двадцати девяти лет.

Задержанных отправили в отделение полиции, их действия зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на одном из зданий. Судя по кадрам видеозаписи, всего в разрушении инсталляции принимали участие пять человек

В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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