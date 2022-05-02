Петербургский губернатор Александр Беглов заявил о попытках одного известного бизнесмена и его «полукриминальных товарищей» монополизировать рынок
Коллективный Запад продолжает снабжать Украину собственным оружием, которое в основном получил в наследство от развалившегося СССР. Недавно Украина
На Украине сформировалось новое националистическое подразделение под названием «Свобода». Как стало известно, в Мирнограде (бывший Димитров) была
Накануне около девяти часов утра к правоохранителям Красносельского района обратился пятидесятидевятилетний петербуржец, рассказавший о том, что
Украина получит от Норвегии комплексы ПВО NASAMS с дальностью до 180 километров. NASAMS являются ПВО средней дальности и Норвегия рассматривала
Канцлер ФРГ Олаф Шольц убежден, что по украинскому вопросу между Берлином и Нью-Дели во многом достигнуто согласие. Об этом он рассказал газете The
О том, как может измениться ситуация на линии фронта после того как Украина получит западные артиллерийские комплексы, рассказали эксперты The
У России существенно сократились запасы высокоточных ракет, удары которыми она наносит по территории Украины. Об этом пишет Financial Times.
Сегодня стали известны причины исчезновения надписи Zamestim, установка которой вызвала определённый резонанс не только в Санкт-Петербурге, но и
Олег Тиньков, основатель Тинькофф-Банка, дал интервью газете The New York Times, в котором признался, что после заявления с критикой «спецоперации»
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