В Петербурге 14% компаний хотят сократить зарплату своим сотрудникам

Урезать зарплаты своим сотрудникам планируют 14% компаний из Петербурга. Больше остальных рискуют потерять в деньгах работники предприятий строительной отрасли и торговли. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом hh.ru.

На вариантах ответа о зарплате «точно уменьшится» и «скорее уменьшится» остановились 19% участвовавших в исследовании строительных компаний, 16% - в сфере торговли, 13% - в сельском хозяйстве и производстве.

Практически каждый третий работодатель из Северной столицы заявил, что пока намерен не пересматривать зарплаты персоналу и собирается оставить их на нынешнем уровне. При этом 29% компаний сообщили о планах повысить оклады своим сотрудникам.

Самые высокие шансы начать получать больше у сотрудников ИТ-отрасли. Увеличение зарплат работникам до конца нынешнего года значится в планах 35% компаний.

Еще 22% работодателей, принявших участие в исследованиях, признались, оценить динамику зарплат на текущий момент затрудняются.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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