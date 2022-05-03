Еврокомиссар Симсон заявила, что уровни запасов газа в Европе растут

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Еврокомиссар Симсон заявила, что уровни запасов газа в Европе растут
Экономика
Фото из открытых источников

Европа наращивает свои уровни запасов «голубого топлива». Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на брифинге, состоявшемся после внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.

По ее словам, на данный момент уровень заполнения газом европейских хранилищ превысил 32%.

«И он растет во всех странах», - заверила Кадри Симсон.

Евросоюз на текущий момент получает рекордные объемы сжиженного природного газа. Возможности терминалов сейчас используются практически на все 100%. По ее словам, только на минувшей неделе поставки СПГ в Европу ежедневно исчислялись на уровне 0,4 миллиарда кубометров.

Перед встречей еврокомиссар заявила журналистам, что РФ своей новой схемой оплаты газа за рубли преследует цель разделить Европу. Она также проинформировала о том, что в обозримой перспективе Евросоюз собирается отказаться от поставок российского газа. Это, по словам Симсон, удастся сделать, среди прочего, и за счет «зеленой энергетики и повышения энергоэффективности».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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