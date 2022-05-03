В лесу на территории Ленинградской области обнаружили неизвестного, сгоревшего в машине

Санкт-Петербургу следует присвоить статус города-побратима Луганска. Так считает российский ученый, социолог Максим Шугалей. Письмо с таким
На Украине сформировалось новое националистическое подразделение под названием «Свобода». Как стало известно, в Мирнограде (бывший Димитров) была
У России существенно сократились запасы высокоточных ракет, удары которыми она наносит по территории Украины. Об этом пишет Financial Times.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц убежден, что по украинскому вопросу между Берлином и Нью-Дели во многом достигнуто согласие. Об этом он рассказал газете The
О том, как может измениться ситуация на линии фронта после того как Украина получит западные артиллерийские комплексы, рассказали эксперты The
Олег Тиньков, основатель Тинькофф-Банка, дал интервью газете The New York Times, в котором признался, что после заявления с критикой «спецоперации»
Урезать зарплаты своим сотрудникам планируют 14% компаний из Петербурга. Больше остальных рискуют потерять в деньгах работники предприятий
Британский журнал The Economist предположил, что Национальная армия США рискует остаться без запасов вооружений после того, как растратит их на
Европа наращивает свои уровни запасов «голубого топлива». Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на брифинге, состоявшемся после
Страшная находка была обнаружена накануне в Волховском районе Ленинградской области. Там нашли полностью сгоревший автомобиль, в котором находилось
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