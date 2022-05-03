В лесу на территории Ленинградской области обнаружили неизвестного, сгоревшего в машине

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В лесу на территории Ленинградской области обнаружили неизвестного, сгоревшего в машине
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Страшная находка была обнаружена накануне в Волховском районе Ленинградской области. Там нашли полностью сгоревший автомобиль, в котором находилось тело неизвестного человека. Опознать погибшего пока не удалось.

О произошедшем ЧП правоохранители узнали вчера вечером. Выехавшая на место следственно-оперативная группа в километре от деревни Новое Часовенское обнаружила пострадавшую от огня «Ладу Гранта» и сильно обгоревший труп, находящийся в выгоревшем салоне.

Сейчас авто поместили на спецстоянку в Волхове, тело погибшего передали судмедэкспертам на предмет установления пола и причины смерти. По предварительным данным, есть подозрение, что он является владельцем машины.

По факту случившегося правоохранительные органы начали проверку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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