Покупатели российского бизнеса компании Valio продолжат работать в Ленинградской области

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Покупатели российского бизнеса компании Valio продолжат работать в Ленинградской области
Экономика / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Согласно сообщениям источников, завод «Галактика» в Гатчинском районе Ленинградской области продолжит выпуск молочной продукции в рамках существующего формата взаимодействия по старому контракту.

Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «Велком», выкупившей предприятие «Валио» в Подмосковье у финских производителей. Напомним, что Гатчинский завод работал с иностранной компанией на контрактной основе. Дальнейшие объемы производства продукции будут зависеть от ситуации на внутреннем рынке, покупательской способности населения и спроса.

По информации, озвученной представителями ГК «Галактика», компания планирует провести переговоры о сотрудничестве с группой «Велком». Производство продукции «Валио» на данный момент составляет лишь десятую часть от общего объёма выпускаемой на предприятии продукции, оставшиеся девяносто процентов – товар, выпускаемый под собственными брендами.

Ранее финские бизнесмены сообщили о сделке, по которой права на бренд «Виола» и завод в Подмосковье перешли к производителю колбасных изделий «Велком». Выпускать продукты под прочими брендовыми именами новые владельцы российского сегмента «Валио» смогут в течение определённого периода, который, возможно, продлится до конца текущего года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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