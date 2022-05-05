Петербургский суд не поверил жительнице города, пославшей за границу сто двадцать коробок с конфетами «для личного пользования»

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Петербургский суд не поверил жительнице города, пославшей за границу сто двадцать коробок с конфетами «для личного пользования»
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Московским районным судом Санкт-Петербурга был рассмотрен иск местной жительницы к Пулковской и Центральной почтовой таможням. Женщина пыталась добиться через судебный орган признания решений таможен незаконными: ранее их представители отказались расценить отправку в Израиль ста двадцати коробок с леденцами как пересылку адресату товаров личного пользования.

Во время рассмотрения иска было установлено, что женщина, отправившая сладкий груз общей стоимостью чуть более девяноста трёх тысяч, задекларировала только тридцать две упаковки, которых в посылке было более сотни. Истица при этом заявила, что отправляла конфеты подруге по её просьбе, а объясняя разницу в цифрах, сослалась на личную невнимательность или сбой системы EMS.

Представители таможенного ведомства не поверили петербурженке и привлекли её к ответственности за недостоверную декларацию. В связи с этим Московский районный суд назначил нарушительнице штраф в размере около ста пятидесяти тысяч, который был снижен петербургским городским судом до семидесяти двух с небольшим тысяч.

Принимая во внимание масштаб посылки, Московский райсуд отказал гражданке в удовлетворении её иска.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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