Назначение на пост главнокомандующего группировкой РФ на территории Украины Александра Дворникова изменило ход «военной спецоперации». Об этом, как
Санкт-Петербургу следует присвоить статус города-побратима Луганска. Так считает российский ученый, социолог Максим Шугалей. Письмо с таким
Россия должна встать на военные рельсы-экономики и гордиться не только победами предков, но и новыми собственными достижениями, сообщил петербургский
Информация о том, что ВСУ, получив данные американской разведки, уничтожили 12 российских генералов, не соответствует действительности. В этом уверен
Страшная находка была обнаружена накануне в Волховском районе Ленинградской области. Там нашли полностью сгоревший автомобиль, в котором находилось
Народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что поддерживает инициативу российского социолога Максима Шугалея «О городах побратимах ЛНР и ДНР».
Согласно сообщениям источников, завод «Галактика» в Гатчинском районе Ленинградской области продолжит выпуск молочной продукции в рамках
Европа наращивает свои уровни запасов «голубого топлива». Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на брифинге, состоявшемся после
Генерал-майор США в отставке Майкл Репасс дал интервью CNN с советами НАТО. Бывший глава Командования специальных операций США в Европе,
Московским районным судом Санкт-Петербурга был рассмотрен иск местной жительницы к Пулковской и Центральной почтовой таможням. Женщина пыталась
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