Баранец в ответ на «убийство 12 генералов» рассказал о своих шпионах в структурах СБУ

Информация о том, что ВСУ, получив данные американской разведки, уничтожили 12 российских генералов, не соответствует действительности. В этом уверен военный обозреватель Виктор Баранец, передает Царьград.

Он опроверг сообщение издания The New York Times и ряда других западных СМИ о том, что якобы ВСУ, используя разведданные от США, нанесли удары по мобильным штабам ВС РФ и убили высокопоставленных российских офицеров.

Баранец отметил, что действительно Украина сотрудничает с американскими спецслужбами, но это не значит, что они имели данные о месте нахождения российских генералов или других офицеров. К тому же, добавил Баранец, ни одно СМИ не озвучило ни конкретных имен, ни званий тех, кто якобы погиб при ударах. Также расходится информация и о числе убитых русских офицеров. Ряд СМИ пишут о 4 убитых генералах, но также сообщалось, что были убиты в ходе атак по мобильным штабам до 12 высокопоставленных российских офицеров.

Баранец добавил, что пообщался со своими шпионами в СБУ, и они не подтвердили ему информацию о ликвидации высокопоставленных российских офицерах.

«И здесь я стал копаться, тормошить своих шпионов, у меня тоже есть завербованные в СБУ знакомые. Но выяснилось, что они вообще не в курсе информации об этих высокопоставленных офицерах из военного корпуса России», - сказал Баранец.

Он добавил, что снова можно говорить о публикации в СМИ дезинформации от «брехунов из Пентагона».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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