Президент Зеленский: Мариуполь не будет сдан, так как там уже нечего сдавать

В обращении к сотрудникам Королевского британского института международных отношений президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с Мариуполем.

Он заявил, что Мариуполь ВСУ сдавать не будут, поскольку «сдавать там нечего». По его словам, в Мариуполе в живых не осталось ничего, а все люди прячутся на заблокированном заводе «Азовсталь».

Россия же ранее заявила, что в Мариуполе идут восстановительные работы, в том числе в школах и детских садах. Возвращаются в город те, кто выехал в Россию с начала «военной спецоперации».

Касательно возможности военной деблокировки Мариуполя, то Зеленский заявляет, что на данный момент ВСУ это не под силу сделать быстро. Ранее же провести такую операцию ВСУ не могли из-за нехватки необходимого вооружения.

Напомним, РФ проводит «военную спецоперацию» на территории Украины с 24 февраля. Западные страны продолжают оказывать поддержку ВСУ вооружением, а также предоставляют разведывательную информацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей