Украина начала применять для ударов по Донбассу ракеты, переданные НАТО. Речь идет об ударных ракетах Brimstone, передает Авиа.про. Эти ракеты ВСУ
Россия должна встать на военные рельсы-экономики и гордиться не только победами предков, но и новыми собственными достижениями, сообщил петербургский
Инициатива юридической службы компании «Конкорд» о национализации иностранных активов с одобрением была встречена россиянами, так как она отражает их
Информация о том, что ВСУ, получив данные американской разведки, уничтожили 12 российских генералов, не соответствует действительности. В этом уверен
В обращении к сотрудникам Королевского британского института международных отношений президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с
Согласно сообщениям источников, завод «Галактика» в Гатчинском районе Ленинградской области продолжит выпуск молочной продукции в рамках
Московским районным судом Санкт-Петербурга был рассмотрен иск местной жительницы к Пулковской и Центральной почтовой таможням. Женщина пыталась
Специальный сайт Министерства обороны анонсировал участие в петербургском параде Победы около одиннадцати тысяч человек. Помимо них в мероприятии
Генерал-майор США в отставке Майкл Репасс дал интервью CNN с советами НАТО. Бывший глава Командования специальных операций США в Европе,
Офицеры ВСУ получили приказ покинуть Донбасс. Об этом пишет «Военное обозрение», отмечая, что украинское военное командование пытается избежать
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