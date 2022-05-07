Активистка из Петербурга, на двери которой неизвестные написали «Предатель», отправлена судом в СИЗО за пост в соцсети

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Активистка из Петербурга, на двери которой неизвестные написали «Предатель», отправлена судом в СИЗО за пост в соцсети
Происшествия / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Кировским районным судом Санкт-Петербурга было вынесено решение об аресте до четвёртого июля активистки «Мирного сопротивления» Ольги Смирновой. Женщина обвиняется в публичном распространении фейков о Вооружённых силах Российской Федерации. Подозреваемой вменяют в вину публикацию в соцсети «ВКонтакте» - сообщили сегодня представители объединённой пресс-службы городских судов.

Как считает следствие, в период до четвёртого марта активистка опубликовала пост в местной группе, действуя по мотивам политической ненависти и вражды. По версии правоохранителей, в действиях петербурженки был преступный умысел, так как информация о ВС РФ, распространённая Смирновой, являлась заведомо ложной. Ранее у неё и ещё ряда активистов уже прошли обыски.

Напомним, что неизвестные написали на двери фигурантки уголовного дела слово «Предатель» и залили её неприятно пахнущей жидкостью. В ответ на это Смирнова повесила на двери объявление со словами «Я вам не присягала! Тут – моя квартира, мой город и моя страна».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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