Задержанные в Санкт-Петербурге активисты движения «Весна» доставлены в Следственный комитет столицы

Участники движения «Весна» Евгений Затеев и Валентин Хорошенин были доставлены в Москву для допросов в Следственном комитете. Ранее обоих активистов задержали в рамках следствия по уголовному делу, возбуждённому, как предполагают источники, по двести тридцать девятой статье Уголовного кодекса Российской Федерации - в ней говорится о создании НКО, посягающей на права и личность граждан.

По информации, распространяемой другими участниками движения, во время обыска была задержана ещё одна его активистка, обвиняемая в заведомо ложном сообщении о террористическом акте. Девушку задержали во время частной вечеринки, как утверждают участники «Весны», якобы из-за угрозы подготовки теракта в РАНХиГС.

Сообщается ещё об одном обыске – в доме Алексея Безрукова, который не является активистом движения. Кроме того, перед задержанием Хорошенина у него и родителей координатора Богдана Литвина силовики также провели обыски, в результате которых была изъята техника. Тогда представители «Весны» заявили о связи действий правоохранителей с организацией пацифистских акций.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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